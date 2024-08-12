Украина попросила Францию разрешить удары по территории РФ

Украина попросила Францию разрешить удары по территории РФ3
- 12.08.2024, 19:41
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Министр обороны Украины провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщил Умеров в Х.
«Мы обсудили недавнее положение дел на линии фронта. Я настаивал на необходимости отмены запретов на поражение военных объектов на территории противника», — сообщил министр.
Лекорню в своем сообщении в Х рассказал, что обсудил с Умеровым «развитие ситуации на фронте и дальнейшую французскую поддержку» Киева.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце мая заявил, что Киеву следует разрешить «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины, при этом запрещая «наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».