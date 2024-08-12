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Украина попросила Францию разрешить удары по территории РФ

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  • 12.08.2024, 19:41
  • 2,714
Украина попросила Францию разрешить удары по территории РФ

Министр обороны Украины провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщил Умеров в Х.

«Мы обсудили недавнее положение дел на линии фронта. Я настаивал на необходимости отмены запретов на поражение военных объектов на территории противника», — сообщил министр.

Лекорню в своем сообщении в Х рассказал, что обсудил с Умеровым «развитие ситуации на фронте и дальнейшую французскую поддержку» Киева.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце мая заявил, что Киеву следует разрешить «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины, при этом запрещая «наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».

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