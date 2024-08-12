В белорусских школах появится новый предмет 8 12.08.2024, 19:57

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Уже с 1 сентября.

Новый учебный предмет для учащихся 10-х классов «История Беларуси в контексте всемирной истории» появится в белорусских школах уже в этом учебном году. Об этом пишут «Минск-Новости».

Под этот учебный предмет разработана методическая база: новый учебник и учебная программа. Он заменит изучение двух разных предметов — «Историю Беларуси» и «Всемирную историю». В Минобре ранее заявляли, что интегрированный курс должен помочь школьникам увидеть исторический процесс целостно.

Также разработаны новые программы для факультативных занятий. В новом учебном году появится новый вид классов профессиональной направленности — медицинские классы. А также есть корректировки в предмете «Введение в школьную жизнь» для первоклассников, рассказала первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.

Некоторые школы Минска сейчас находятся на этапе получения паспортов готовности. Но первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома подчеркнула: в целом учебные заведения города уже готовы принимать детей.

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