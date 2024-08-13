Грабовский: В «Монреале», в отличие от Костициных, не бухал 1 13.08.2024, 12:01

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Хоккеист рассказал, почему не общался со звездными братьями.

Экс-хоккеист Михаил Грабовский рассказал большое проекту «Хоккейная варка», что когда выступал за «Монреаль» (2006—2008), не употреблял спиртного, в связи с чем ему было сложно найти общий язык с братьями Костицыными, когда они выступали за этот клуб.

«Мы с Сергеем Костицыным воевали только тогда, когда я против «Монреаля» играл [в составе «Торонто»], а он — против «Торонто». Я же неуступчивый. (…) Я не был в их тусовке. Они тусовались с Ковалевым и Марковым [российские хоккеисты «Монреаля» — прим.], а я был немного отдельно, потому что не бухал, был еще молодым.

Думаю, во всем был виноват тренер, который не создал нужную атмосферу. Была не команда, а убожество: чехи отдельно, американцы — отдельно, и так далее. Все по отдельности кушать ходили. Это не команда. Я тоже горячился. Ну, вот и попросил обмена из «Монреаля«, — сказал Грабовский [перешел в «Торонто» — прим.].

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