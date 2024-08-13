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Искусственный интеллект научили выявлять болезни людей по фото языка

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  • 13.08.2024, 19:38
  • 2,068
Искусственный интеллект научили выявлять болезни людей по фото языка

Система правильно определила диагноз в 98% случаев.

Исследователи из Ирака и Австралии разработали систему, которая может выявить разные заболевания, просто анализируя изображение языка человека. Об этом сообщает NewAtlas.

Используя машинное обучение, они добились почти идеальной точности в диагностике. Анализ языка как способ диагностики известен уже тысячи лет, особенно в традиционной китайской медицине. Учитывая ценность этого метода, ученые из Middle Technical University и Университета Южной Австралии решили модернизировать его с помощью современных технологий.

Они научили искусственный интеллект на основе 5260 изображений языков, сделанных при разных условиях освещения. Также были использованы изображения пациентов с известными болезнями, такими как астма, диабет и анемия.

При тестировании система правильно определила диагноз в 98% случаев, анализируя язык пациента с помощью камеры, расположенной на расстоянии 20 см. Система делала это в реальном времени.

По словам профессора Али Аль-Наджи, цвет, форма и толщина языка могут указывать на разные заболевания. Например, желтый язык часто встречается у людей с диабетом, пурпурный с толстым налетом может свидетельствовать о раке, а белый язык – об анемии.

Любопытно, что технологию можно легко встроить в смартфоны, что позволит людям самостоятельно проверять свое здоровье. Такой тест также может помочь в выявлении случаев COVID-19, ведь исследование в Украине показало, что у 99% пациентов с тяжелой формой вируса язык был темно-красного цвета.

Таким образом, вскоре для проверки своего здоровья достаточно будет просто показать язык камере смартфона.

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