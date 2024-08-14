закрыть
14 августа 2024, среда, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Полоцке снесут недостроенный ледовый дворец

8
  • 14.08.2024, 8:44
  • 5,348
В Полоцке снесут недостроенный ледовый дворец

Это обойдется в крупную сумму.

Управление капитального строительства города Полоцка ищет подрядчика, чтобы снести недостроенный дворец игровых видов спорта в микрорайоне Аэропорт, пишут «Народныя навіны Віцебска».

О планах по строительству в райцентре дворца игровых видов спорта заявлялось еще в 2008 году. Ледовую арену планировалось возвести в новом микрорайоне Аэропорт, но планам было не суждено сбыться.

На снос долгостроя бюджет Полоцкого района готов выделить 471 411 рублей 2 копейки. Работы необходимо завершить до 12 ноября.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников