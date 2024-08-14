В Полоцке снесут недостроенный ледовый дворец 8 14.08.2024, 8:44

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Это обойдется в крупную сумму.

Управление капитального строительства города Полоцка ищет подрядчика, чтобы снести недостроенный дворец игровых видов спорта в микрорайоне Аэропорт, пишут «Народныя навіны Віцебска».

О планах по строительству в райцентре дворца игровых видов спорта заявлялось еще в 2008 году. Ледовую арену планировалось возвести в новом микрорайоне Аэропорт, но планам было не суждено сбыться.

На снос долгостроя бюджет Полоцкого района готов выделить 471 411 рублей 2 копейки. Работы необходимо завершить до 12 ноября.

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