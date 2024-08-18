Кадыров установил пулемет на Tesla Cybertruck и пообещал отправить пикап в Украину
- 18.08.2024, 8:21
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Глава Чечни заявил, что получил авто в подарок от Илона Маска.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск передал ему в Грозный Cybertruck, который впоследствии отправится на войну в Украину. Видео руководителя российского региона в салоне электромобиля-пикапа с установленным на крыше пулеметом опубликовано в Telegram-канале.
«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — говорится в посте.
Он назвал автомобиль «неуязвимым и быстрым животным», которое скоро перевезут в зону боестолкновений в Украину.
Гендиректора компании Tesla он назвал «сильнейшим гением современности», а Cybertruck, по его словам, получился «мощным проектом».
Кадыров также добавил, что ждет новых разработок от Tesla, которые якобы будут способствовать завершению войны в Украине.
«Илон Маск, дон, будет доволен, дон. Проверяем, ход хороший, дон, удобная машина, дон», — уточнил Кадыров.