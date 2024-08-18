закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кадыров установил пулемет на Tesla Cybertruck и пообещал отправить пикап в Украину

  • 18.08.2024, 8:21
  • 2,696
Кадыров установил пулемет на Tesla Cybertruck и пообещал отправить пикап в Украину

Глава Чечни заявил, что получил авто в подарок от Илона Маска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск передал ему в Грозный Cybertruck, который впоследствии отправится на войну в Украину. Видео руководителя российского региона в салоне электромобиля-пикапа с установленным на крыше пулеметом опубликовано в Telegram-канале.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — говорится в посте.

Он назвал автомобиль «неуязвимым и быстрым животным», которое скоро перевезут в зону боестолкновений в Украину.

Гендиректора компании Tesla он назвал «сильнейшим гением современности», а Cybertruck, по его словам, получился «мощным проектом».

Кадыров также добавил, что ждет новых разработок от Tesla, которые якобы будут способствовать завершению войны в Украине.

«Илон Маск, дон, будет доволен, дон. Проверяем, ход хороший, дон, удобная машина, дон», — уточнил Кадыров.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин