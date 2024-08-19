Стала известна соперница Соболенко в финале турнира в Цинциннати

Стала известна соперница Соболенко в финале турнира в Цинциннати1
- 19.08.2024, 9:13
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Белорусская теннисистка встретится с шестой ракеткой мира.
Шестая ракета мира, американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира в Цинциннати обыграла испанку Паулу Бадосу (6:2, 3:6, 6:3), пишет «Трибуна».
В финале турнира представительница США встретится с белоруской Ариной Соболенко (третья ракетка ми, которая в 1/2 финала обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.
Финал пройдет 19 августа.
Отметим, белоруска Соболенко сейчас занимает третье место в рейтинге WTA.