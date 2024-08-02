Под Харьковом FPV уничтожил русского «Франкенштейна» с ракетами для атак на подлодки 2.08.2024, 11:07

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Поначалу казалось, что россияне выкатили на передовую ТОС-1 «Буратино».

Накануне, 1 августа, или раньше оператор дрона 3-й штурмовой бригады, которая удерживает линию фронта в Харьковской области, заметил редкую цель. Поначалу казалось, это мощная российская термобарическая система ТОС-1 «Буратино». Об этом пишет OSINT-аналитик Дэвид Экс на сайте Forbes.

Но когда дрон подлетел к такой технике, выяснилось, что это вовсе не ТОС-1, а нечто еще более странное и редкое. Своеобразный ракетный транспорт совмещал в себе корпус старого Т-72Б и не менее старую пусковую установку для противолодочных ракет — РБУ-6000 «Смерч-2».

«Франкенштейн российского тягача и морской ракетной установки», — написали в пресс-службе 3-й штурмовой.

Т-72Б, усиленный РБУ-6000 — это новейшая разработка в линейке «франкенштейнов», которые появились за 29 месяцев войны в Украине, и еще одно доказательство растущих проблем российской армии.

Потери специализированной техники РФ в Украине достигли примерно 16 тысяч, и российские военные изо всех сил пытаются строить или снимать с консервации нужное количество машин им на замену. Армия РФ вступила в полномасштабную войну примерно с 50 установками ТОС-1 «Буратино» и потеряла половину.

Недостатком ТОС-1 объясняется то, почему РФ, судя по всему, импортирует северокорейский ракетный транспорт и прикручивает морские ракетные установки к устаревшим Т-72Б. Тысяча таких танков находятся на открытом хранении по всей России.

РБУ-6000 предназначались для потопления подводных лодок, но их нельзя назвать плохим оружием для наземной войны. Эта система подходит не для точных ударов, а для подавления войск противника.

Проблема в дальности. ТОС-1 выпускает два десятка ракет на расстояние около 9 км. РБУ-6000 — десяток ракет, вероятно, на половину такого расстояния. Чем ближе пусковая установка к линии фронта, тем выше риск ответного огня.

ВСУ уничтожили половину ТОС-1, а РБУ-6000 впервые появились в Украине около года назад, с тех пор ВС РФ усиливали их броню — сначала устанавливали на слабо защищенные тягачи и грузовики МТ-ЛБ, а затем — на корпуса старых танков Т-80 и, наконец, по меньшей мере на один Т-72Б.

Украина уничтожила одну из установок РБУ-6000 на грузовике еще в апреле.

В РФ мало, что могут сделать для защиты своих ракетных «франкенштейнов». Корпус Т-72Б защищен лучше, чем, скажем, грузовик «Урал». Но РБУ-6000 — это все же РБУ-6000 — неважно, к чему ее прикрепят. Пачка из 12 хрупких ракет, каждая из которых почти наверняка взорвется при попадании FPV-дрона, артиллерийского осколка или даже нескольких пулеметных очередей.

По словам автора публикации, передовая линия в Украине — на сегодня самый опасный ландшафт в мире. Более тысячи километров траншей и воронок, мины и гудящие беспилотники — все это менее чем за три года поглотило десятки тысяч транспортных средств и сотни тысяч людей.

Ни одна ракетная установка ближнего действия — ни ТОС-1, ни импровизированные Т-72Б с РБУ-6000 — не будет здесь в безопасности. И 3-я штурмовая это наглядно показала.

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