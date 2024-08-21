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Defence Express: Украина уничтожила С-300 «Нептуном»

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  • 21.08.2024, 11:18
Defence Express: Украина уничтожила С-300 «Нептуном»

Это первая наземная цель, пораженная этой ракетой.

Силы обороны Украины нанесли удар по позиции ЗРК С-300 рядом с городом Новошахтинск в Ростовской области РФ в среду, 21 августа, противокорабельной ракетой «Нептун», пишет военный портал Defence Express.

Согласно данным Генштаба ВСУ, удар нанесли подразделения Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Единственное известное оружие, которое есть в распоряжении ВМС и которое способно преодолеть 160 км до Новошахтинска — ракета ««Нептун»», пишет Defence Express.

Она уже использовалась для поражения российских ЗРК во временно оккупированном Крыму в 2023 году, а также для ударов по российским кораблям и другим целям. Таким образом, украинские военные достаточно активно используют «Нептун» в войне против России, поскольку ракета позволяет реализовывать сложные удары, говорят аналитики.

Например, для поражения С-300 под Новошахтинском необходимо было преодолеть насыщенную противовоздушными средствами прифронтовую зону и по сложному маршруту облететь позиции ПВО на оккупированной территории.

Издание предполагает, что Силы обороны уничтожили С-300, который прикрывал Новошахтинский НПЗ, создав таким образом «коридор для ударных БПЛА».

В Defence Express добавили, что пока нет официальной информации о модернизации «Нептуна» для поражения наземных целей. Но превращение противокорабельной ракеты в такое средство — сложная задача, потому что это требует установки систем огибания рельефа местности, систем навигации, а также очень чувствительных головок самонаведения.

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