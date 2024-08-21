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В Праге устроили акцию под посольством РФ к годовщине советского вторжения в Чехословакию

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  • 21.08.2024, 20:09
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В Праге устроили акцию под посольством РФ к годовщине советского вторжения в Чехословакию

Фотофакт.

20 августа под посольством России в Праге устроили акцию протеста к годовщине подавления «Пражской весны» 1968 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Митинг у посольства России устроили несколько чешских и украинских общественных организаций, чтобы напомнить об оккупации Чехословакии странами Варшавского договора, которая началась в ночь с 20 на 21 августа 1968 года.

Организаторы протеста провели параллели между оккупацией Чехословакии и войной России против Украины и выразили солидарность с украинской борьбой за свободу и независимость.

«Для нас оккупация Чехословакии была очень травматическим опытом, который мы чувствуем до сих пор. Мы собрались сегодня, чтобы вспомнить те трагические события и выразить солидарность с Украиной и нашу искреннюю поддержку», – рассказала Радио Свобода координатор акции Андриана Черна.

С наступлением темноты активисты зажгли бенгальские огни как «символ надежды». Вблизи посольства РФ в Чехии также прозвучала песня «Иди домой, Иван» – лозунг, который использовали чехи во время сопротивления вторжению.

Проекция с такой же надписью и «Go home, Russians» также появилась во вторник вечером, 20 августа, на здании чешского правительства. Эту акцию подготовила организация «Подарок для Путина», которая с начала полномасштабной войны регулярно устраивает собрания в поддержку Украины и различные акции.

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