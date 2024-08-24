В Украину вернули пограничников, находившихся в российском плену с 24 февраля 2022 года 24.08.2024, 20:52

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Видеофакт.

Трое из 115-ти освобожденных в День Независимости украинских защитников являются пограничниками 79-го Херсонского отряда. Они попали в российскую неволю еще в первый день полномасштабного вторжения.

Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также было опубликовано трогательное видео с освобожденными украинскими защитниками.

«Несокрушимые вернувшиеся из обмена Герои кричат украинские лозунги», – говорится в публикации.

В ГПСУ рассказали, что три пограничника 79-го Херсонского отряда находились в плену РФ с первого дня полномасштабного вторжения.

На опубликованные кадры попал памятный момент, когда освобожденные из РФ выкрикивали патриотические лозунги: «Слава Украине! Героям слава!», «Украина превыше всего!».

Один из пограничников, описывая пребывание в неволе, сказал, что украинские военнослужащие «попали в Советский Союз».

«Ребята, держитесь, все будет Украина», – сказал другой боец ГПСУ.

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