В Минске прошел BMW Fest 6 25.08.2024, 18:25

2,396

Фанаты марки оценили.

Легендарная немецкая марка автомобилей уже давно стала культовой во всем мире. Фанатов BMW с каждым годом все больше, причем эта любовь не знает границ ни по возрастному, ни по половому признаку. Третий год подряд в Минске проходит специализированный BMW Fest, где собираются любители и ценители марки. На этот раз все прошло в локации «M15» на проспекте Машерова. Как это было, смотрите в фоторепортаже Onlíner.

Фестиваль получился международным и массовым. На входе очередь на сотни метров из желающих взглянуть на редких и интересных «баварцев», а внутри под сотню машин и мотоциклов.

Статус международного фестивалю придали гости из Латвии и России. Михаил Панфилов из Риги приехал на заниженном BMW E46.

— С самого детства я большой фанат марки. Плюс занимаюсь тюнингом. Могу сказать, что мероприятие очень крутое! Много интересных автомобилей и большое количество зрителей. На самом деле, машины на все вкусы. Хорошо представлена старая школа, есть интересные мотоциклы, — говорит он.

Одним из хедлайнеров слета стало купе 1989 года в кузове E24. Организаторы рассказывают, что таких машин было выпущено чуть больше тысячи штук. Данный экземпляр первое время колесил по дорогам Японии, а затем был выкуплен в частную немецкую коллекцию. Ныне транзитом через Беларусь авто направляется в Россию.

В рамках фестиваля разыгрывалось и достаточно большое количество различных номинаций. Топовым собирателем памятных статуэток стало купе M4, в том числе в категории The Best of the Best.

Памятный приз за победу в категории «Лучший сток» отправится в Москву. Хозяин купе в кузове E30 владеет автомобилем уже более 10 лет.

— Не совсем понял, почему приз достался именно мне, ведь это не оригинальная машина от тюнинг-ателье Hartge. Изначально это обычное купе с мотором 1,6 литра 1986 года. Все, что вы сейчас видите, сделано собственными руками. Это точная копия подобного автомобиля. На все это у меня ушло больше трех лет и порядка €30 тыс. Для машины это первый показ на таких фестивалях. Полностью ходовой образец, который приехал сюда самостоятельно.

Интересный BMW E46 прибыл в столицу на брестских номерах. Машина стилизована под тачку из компьютерной игры Need for Speed. Специалисты утверждают, что доработки сделаны на высоком уровне.

Сергей из Санкт-Петербурга приехал на фест на модном универсале M3. Машина практически новая, 2023 года. Из «стоковой» версии убрали родной выхлоп и колесные диски с резиной. С новыми элементами получилось громко и модно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com