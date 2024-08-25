В Минске прошел BMW Fest

В Минске прошел BMW Fest6
- 25.08.2024, 18:25
- 2,396
Фанаты марки оценили.
Легендарная немецкая марка автомобилей уже давно стала культовой во всем мире. Фанатов BMW с каждым годом все больше, причем эта любовь не знает границ ни по возрастному, ни по половому признаку. Третий год подряд в Минске проходит специализированный BMW Fest, где собираются любители и ценители марки. На этот раз все прошло в локации «M15» на проспекте Машерова. Как это было, смотрите в фоторепортаже Onlíner.
Фестиваль получился международным и массовым. На входе очередь на сотни метров из желающих взглянуть на редких и интересных «баварцев», а внутри под сотню машин и мотоциклов.
Статус международного фестивалю придали гости из Латвии и России. Михаил Панфилов из Риги приехал на заниженном BMW E46.
— С самого детства я большой фанат марки. Плюс занимаюсь тюнингом. Могу сказать, что мероприятие очень крутое! Много интересных автомобилей и большое количество зрителей. На самом деле, машины на все вкусы. Хорошо представлена старая школа, есть интересные мотоциклы, — говорит он.
Одним из хедлайнеров слета стало купе 1989 года в кузове E24. Организаторы рассказывают, что таких машин было выпущено чуть больше тысячи штук. Данный экземпляр первое время колесил по дорогам Японии, а затем был выкуплен в частную немецкую коллекцию. Ныне транзитом через Беларусь авто направляется в Россию.
В рамках фестиваля разыгрывалось и достаточно большое количество различных номинаций. Топовым собирателем памятных статуэток стало купе M4, в том числе в категории The Best of the Best.
Памятный приз за победу в категории «Лучший сток» отправится в Москву. Хозяин купе в кузове E30 владеет автомобилем уже более 10 лет.
— Не совсем понял, почему приз достался именно мне, ведь это не оригинальная машина от тюнинг-ателье Hartge. Изначально это обычное купе с мотором 1,6 литра 1986 года. Все, что вы сейчас видите, сделано собственными руками. Это точная копия подобного автомобиля. На все это у меня ушло больше трех лет и порядка €30 тыс. Для машины это первый показ на таких фестивалях. Полностью ходовой образец, который приехал сюда самостоятельно.
Интересный BMW E46 прибыл в столицу на брестских номерах. Машина стилизована под тачку из компьютерной игры Need for Speed. Специалисты утверждают, что доработки сделаны на высоком уровне.
Сергей из Санкт-Петербурга приехал на фест на модном универсале M3. Машина практически новая, 2023 года. Из «стоковой» версии убрали родной выхлоп и колесные диски с резиной. С новыми элементами получилось громко и модно.