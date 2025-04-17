Наталья Радина: Лукашенко попал в капкан 3 17.04.2025, 12:53

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Наталья Радина, фото «Радыё Свабода»

Диктатор не знает куда бежать.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одна из главных тем разговора — визит в Минск директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

По мнению Евгения Киселева, визит главы Службы внешней разведки России скорее политический, нежели профессиональный. Руководители спецслужб иногда ездят в другие страны с какими-то рабочими поездками, но, как правило, о них ничего неизвестно. Или известно очень мало в силу специфики работы спецслужб. Почему же в Минске Нарышкин наговорил на «40 бочек арестантов»?

Наталья Радина считает, что глава СВР России использовал Минск для того, чтобы сделать несколько громких заявлений:

— В первую очередь, он заявил, что перемирие с Украиной возможно только на условиях практической капитуляции этой страны. Повторил тезисы, что необходима демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный статус страны и признание Украиной захваченных Россией территорий, то есть четырёх областей и Крыма. Это было ясное послание: на каких условиях возможно прекращение огня со стороны России. Также прозвучали угрозы в отношении стран Балтии и Польши. Абсолютно, конечно, безосновательно было заявлено, что якобы страны Балтии и Польша ведут себя агрессивно по отношению к Беларуси и России. Речь идет, видимо, о выходе этих стран из Оттавской конвенции и о намерении размещать противопехотные мины на границах с Беларусью и Россией.

Я расцениваю его визит, эти заявления как операцию запугивания Европы, как принуждение Европы к похабному миру. Нарышкин прямо говорит: «Согласитесь на наши условия капитуляции Украины. Прекратите вооружать Украину. Снимите с нас санкции. Не размещайте миротворцев на границе с Беларусью». Мы понимаем, что последнее их очень сильно беспокоит, потому что размещение европейских миротворцев на белорусско-украинской границе позволит освободить десятки тысяч украинских военнослужащих и перевести их в зону боевых действий.

Европейский союз не должен поддаваться шантажу Кремля, считает журналистка:

— Я уверена, что Европа на этот шантаж не пойдёт. Уже прозвучал комментарий со стороны президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что это классическая российская дезинформация. Что Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь, угрожая НАТО и ЕС, а также реализует жесткий кровожадный империализм на протяжении трёх лет, подвергая атакам Украину.

Безусловно, Нарышкин озвучил слова Путина. И совершенно понятно почему это прозвучало в Минске. Потому что этим демонстрируется, что территория Беларуси может использоваться Россией для повторного нападения на Украину, а также возможной агрессии в отношении Литвы, Латвии, Эстонии, Польши.

Радина обращает внимание на опасность белорусско-российских учений «Запад-2025»:

— Я сама только что вернулась из Литвы, и могу сказать, что в стране все обеспокоены предстоящими осенью этого года белорусско-российскими учениями «Запад-2025». Напомню, что недавно главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что в результате этих учений, как и в 2022 году, может происходить формирование наступательной группировки. Сейчас пока мы не наблюдаем серьёзного перемещения российской техники и военнослужащих в Беларусь. Но постепенно это происходит. Вот, например, 5 апреля была информация, что в Беларусь прибыли 14 вагонов с российской военной техникой и один пассажирский вагон с личным составом. То есть постепенное перемещение российских военнослужащих и российской техники происходит.

Учение запланировано, напомню, на сентябрь. Нужно пристально наблюдать за тем, что будет происходить. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис уже заявил, что НАТО отреагирует на эти учения в случае, если они будут угрожать соседним странам. Но я бы сказала, что реагировать надо уже сейчас.

Кстати, на встрече Нарышкина с Лукашенко я заметила, что белорусский диктатор вел себя достаточно спокойно, не поддерживал агрессивных высказываний Нарышкина. Конечно, он им не противоречил ни в коем разе. Но больше отмалчивался, говорил какие-то общие фразы про «союзное государство», решимость работать вместе. Вид у него был довольно перепуганный. И я задумалась: почему?

Чего же боится Лукашенко?

— Я посмотрела, как реагируют на угрозы со стороны Беларуси и предстоящие учения украинские эксперты, — говорит Наталья Радина. — Они все как один заявляют, что в случае, если будет попытка повторного вторжения с территории Беларуси российских войск, те даже не успеют подойти к украинско-белорусской границе, как будут нанесены немедленно превентивные ракетные удары. Не только по военным объектам в Беларуси, но и по железным дорогам, по газо-нефтепроводам, по белорусским предприятиям. Называются нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и в Новополоцке, крупные предприятия, такие как «Беларуськалий» и БМЗ. И прямо говорится: «Белорусская экономика будет уничтожена мгновенно».

Я думаю, что Лукашенко это слышит. Он понимает, чем чревата попытка повторного вторжения в Украину. И то же самое сегодня должны заявлять и страны-члены НАТО. В случае, если будет какое-то движение в сторону границ с Литвой, Латвией, Польшей, немедленно должны быть предприняты меры, включая ракетные удары по территории России, вплоть до Москвы. Этот месседж нужно доносить очень чётко, ясно и громко до российского руководства.

— Вы уверены в том, что лидеры европейских стран, стран НАТО, расположенных на европейском континенте, готовы вот к таким радикальным действиям?

— Им придётся быть готовым к таким радикальным действиям. Иначе как они будут защищаться от российской агрессии?

— Нет, я понимаю, что они, возможно, согласились бы нанести какие-то превентивные удары по войскам. Или по каким-то военным объектам. В случае, если станет очевидно: войска движутся, скажем, в сторону польской или в сторону литовской границы по территории Беларуси. А вот вплоть до Москвы? Честно говоря, я в этом не очень уверен.

— А почему? А почему можно бить по Киеву и нельзя бить по Москве? Я не понимаю этой логики.

— Нет, я тоже этого не понимаю. Но беда в том, что в некоторых европейских столицах такой готовности не наблюдается.

— Прозрение происходит. Да, медленно. Европа забюрократизирована. Да, им трудно принимать решения. Но постепенно они приходят к пониманию, что сегодня никто, кроме них самих, им не поможет. И в этой ситуации нужно будет действовать решительно. Поэтому европейцы сейчас работают на укрепление собственной обороноспособности и задумываются о том, как реагировать в случае реальных угроз. Потому что нападение российской армии на страны Балтии и Польшу произойдет. В случае, если будет заключено так называемое перемирие в Украине на путинских условиях, российская армия перевооружится и обновит личный состав. И тогда они двинут на Европу. Я не думаю, что нападение на Европу произойдёт параллельно с продолжением войны в Украине. Но если будет заключён «мир» на условиях Путина, это приведёт к поглощению всей остальной части Украины Россией, а также к нападению на страны ЕС.

Наталья Радина считает, что сейчас нельзя ни в коем случаи снимать санкции с России:

— Президент Гитанас Науседа заявил, что Россия может напасть на Литву через пять лет, но если будут сняты санкции с Кремля, то нападение произойдет через два года. А заключение перемирия подразумевает снятие санкций с Кремля. Именно это лоббирует Москва на переговорах с США. В Европе есть понимание, что это приведёт к катастрофическим последствиям. И я надеюсь, что Евросоюз всё-таки не будет снимать санкции с России, не пойдёт на поводу у Трампа, который крайне лояльно, как мы видим, относится сегодня к диктатору Путину. Тем не менее, надо отдать должное президенту США: несмотря на заигрывание с российским диктатором, на днях он продлил санкции против РФ. И это, безусловно, радует.

По мнению Евгения Киселева, самые болезненные и самые эффективные санкции — это санкции, которые введены против России Европейским Союзом. Путин без снятия этих санкций ни на какой мир, ни на какое прекращение огня не пойдет. Президент Украины Владимир Зеленский занял принципиальную позицию и заявил, что передача полностью всех территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, как этого требует Путин, невозможна. Это та красная черта, за которую Украина никогда не переступит. С каждым днём всё крепче убежденность в том, что к 29 апреля — а Трамп явно хотел бы это сделать к своим 100 дням на посту президента — добиться подписания какого-то соглашения не получится.

Наталья Радина считает, что никакого перемирия в ближайшее время не будет.

— Не будет никакого перемирия: как его не было за 24 часа, так его не будет ни к Пасхе, ни к 100 дням правления Трампа. Президент США выглядит смешным в последнее время. Сколько можно уже рассказывать, как он или его спецпредставители и советники «хорошо поговорили» с Путиным. И на этом фоне продолжаются обстрелы украинских городов, продолжаются убийства мирных жителей. И мы видим, что Россия совершенно не собирается прекращать эту войну, поэтому ни о каком снятии санкций с российского режима со стороны Европы сейчас речь не идёт. ЕС понимает, что это будет самоубийственно, если они снимут санкции с российского режима. США действительно отгорожены Атлантическим океаном, но Европа под прямой угрозой. Поэтому Трамп может и дальше переговариваться с Путиным о чём угодно, но ЕС сегодня нужно думать в первую очередь о собственной безопасности, помогать Украине всем, чем возможно, и понимать, что никакое замирение с путинской Россией на данном этапе невозможно.

Евгений Киселев высказал мнение, что Путин хочет полностью подчинить Украину и продолжает настаивать на смене власти в стране. Неслучайно, постоянно звучат требования проведения в Украине президентских выборов. Очевидно, именно под этим подразумевается условие «денацификации» украинского государства.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что только украинцы будут решать, когда в стране пройдут президентские выборы и кто будет президентом страны:

— Это не будет решать Трамп, это не будет решать Путин. Под условием денацификации я понимаю не только смену президента Украины, но также геноцид украинского народа. Потому что мы понимаем, что будет происходить на остальной, пока не оккупированной, части Украины, если продолжит существование российский имперский режим. После так называемого перемирия, возможно, закончится на какое-то время горячая фаза войны, но продолжатся и даже усилятся гибридные атаки. Постепенно вся территория Украины окажется под контролем Кремля.

В Украине сегодня существует консенсус всех политических сил, которые заявляют, что проведение президентских выборов во время военного положения невозможно. Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в стране до 6 августа.

Евгений Киселев предположил, что Лукашенко заинтересован в том, чтобы Путин проиграл войну в Украине, потому что, в противном случае, он окажется в эту войну втянут.

Наталья Радина считает, что Лукашенко сегодня находится в очень сложном положении:

— Но я не думаю, что он хотел бы, чтобы Путин проиграл. Его устраивает временный мир, на котором настаивает Путин. Его устроила бы капитуляция Украины, признание Украиной российскими захваченных территорий и дальнейшее снятие санкций, как с России, так и с Беларуси. Но его не устроил бы сценарий, я соглашусь, полной победы Путина и развязывание им полномасштабной войны против стран-соседей. Потому что в этом случаи в войну неминуема будет втянута территория Беларуси и белорусская армия. И он прекрасно понимает, что не только украинцы будут наносить ракетные удары по территории Беларуси, но последует сразу же жёсткий ответ со стороны НАТО. В этой ситуации он неминуемо потеряет власть.

Победа России в этой войне для него также опасна. Потому что он понимает, что воодушевленный захватом новых территорий Путин окончательно аннексирует Беларусь. И в этом случае он тоже потеряет своё место под солнцем. Поэтому Лукашенко устроило бы перемирие на данном этапе и постепенное снятие санкций с него и с России. Он надеется, что сможет отсидеться и сохранить свой режим. Но мы видим, что Путин не намерен останавливаться, что никто на такие условия перемирия — ни Украина, ни Европа — не пойдет. И США в этой ситуации не смогут, не найдут достаточно рычагов, чтобы на них надавить. Поэтому сейчас Лукашенко с грустью смотрит на происходящее и понимает, что он в капкане.

В случаи повторного наступления с территории Беларуси российских войск, Украина готова не только наносить ракетные удары, но и заявляется, что белорусско-украинскую границу могут перейти подразделения белорусских добровольцев, которые воюют в Украине. И я думаю, что они войдут в Беларусь в сопровождении своих украинских товарищей. Белорусская армия тут же перейдёт на их сторону, и освобождение страны произойдет очень быстро, в считанные дни.

Мы уже обсуждали с вами в прошлой программе структуру белорусской власти, я говорила о том, что руководство армии, то есть если мы говорим о генеральном штабе, министре обороны, действительно пророссийски настроено. Но средний и младший офицерский состав и рядовые не хотят воевать против украинцев и участвовать в военных авантюрах России. Эти люди, уверена, сложат оружие или перейдут на сторону белорусских добровольцев.

Напомню, что, кроме полка Калиновского, есть и другие белорусские подразделения. Тысячи белорусов служат в украинских воинских частях. Это достаточно большое число хорошо обученных, умеющих воевать, прошедших через горячие точки людей. Лукашенко понимает все эти угрозы. В случае активизации военных действий с использованием территории Беларуси, диктатор неминуемо потеряет власть.

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