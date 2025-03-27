Наталья Радина: Лукашенко кричит «Караул!» 27.03.2025, 8:07

Наталья Радина

Диктатор неспроста назначил «инаугурацию» на День Воли.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного российского журналиста Евгения Киселева. Одна из главных тем — «инаугурация» Лукашенко, которая прошла в Минске 25 марта. Наталья Радина назвала это действо «жалким»:

— Абсолютно пустые проспекты Независимости и Победы, по которым ехал кортеж Лукашенко, полное отсутствие каких-либо людей.

На одном участке собрали кучку работников государственных предприятий, которые помахали красно-зелеными официальными флажкам. Потом Лукашенко приехал на мини-парад, где маршировали военные, все проходило в таком «северокорейском» стиле. Лукашенко почему-то был в грязном пиджаке.

Затем он выступал в Дворце Независимости, куда принудительно согнали чиновников. Диктатор говорил про 80-летие победы над фашизмом, долго рассказывал, что «он никуда не уйдет, убережет страну». Затем снова обещал бороться с коррупцией. Вот уже 31 год борется. Под этими лозунгами Лукашенко и пришел в 1994 году к власти.

В общем, выглядело это как «дедушка стар, дедушка болен, дедушка заговаривается». Это было видно даже по лицам чиновников. Сегодняшний Лукашенко — это, собственно, Брежнев, он очень напоминает генсека СССР.

Белорусская журналистка обращает внимание на дату, когда проходила «инаугурация» Лукашенко — 25 марта:

— Это День Воли, праздник, который Лукашенко всегда ненавидел всем своим советским пророссийским нутром. Хотя, казалось бы, историк по образованию, но ненавидит день провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики.

Важно то, что, ненавидя этот праздник, подавляя на протяжении десятилетий демонстрации оппозиции в этот день, он провел свою собственную «инаугурацию» в День Воли. И вот в этом я увидела крик отчаяния. Диктатор кричит «Караул!»

Наталья Радина считает, что Лукашенко «подает сигнал Западу»:

— Это сигнал о том, что сегодня существует реальная угроза потери независимости Беларуси. Мы с вами обсуждали в прошлой программе встречу Путина и Лукашенко. Но тогда cделали акцент на словах Путина о том, что не будет никакого перемирия, он не согласен на условия США. И вот мы не обсудили, а почему, собственно, Путин встречался с Лукашенко.

Именно в тот день в Москве был спецпосланник президента Трампа Уиткофф и ожидал встречи с Путиным. Восемь часов его не принимали, потому что были разговоры с Лукашенко. Так вот, появилась информация, в том числе из достаточно достоверных источников, что Лукашенко приехал после этой встречи в Минск черным. Вот буквально черным, потому что Путин поставил ему жесткие условия, что Беларусь должна войти в состав РФ.

Не исключено, что сразу после этого белорусская территория будет более активно использоваться в войне против Украины. И проведение «инаугурации» в День Воли — это сигнал о том, что давление России на белорусское руководство усилилось во сто крат, что Путин, видимо, ожидает, что он сможет договориться с президентом США Трампом, поделить Украину, захватить четыре области и Крым, а также аннексировать Беларусь. Видимо, есть такие надежды. Об этих планах стало известно Лукашенко.

Евгений Киселев высказал мнение, что Лукашенко может подыскивать себе преемника. Наталья Радина считает, что ему сейчас не до поиска замены:

— Вопрос в том, в какой ситуации окажется еще живой Лукашенко. То есть он может перейти на уровень президента Татарстана или президента Чечни. Поэтому сегодня главный вопрос — как сохранить независимость страны.

Суверенитет, к сожалению, сегодня утрачен, но независимость остается. И здесь я бы хотела вам немного рассказать про структуру белорусского общества. Потому что есть такие поверхностные представления, в том числе и у россиян, что «Беларусь очень легко присоединить», «она уже давно наша».

Есть Лукашенко. Понятно, что он мудак, загнал Беларусь в российскую ловушку ради сохранения своей власти. Посадил Беларусь на энергетическую иглу, получая дешевые нефть и газ, беспроцентные кредиты в обмен на лояльность и русификацию страны.

Далее он продавал землю россиянам. В Беларуси запрещена частная собственность на землю, но миллионы гектаров были проданы россиянам и арабам. И это огромные территории в самом Минске и по всей Беларуси.

Эта информация скрывается, но это факт. Они передают землю в аренду на 50-100 лет. И это, конечно, незаконные сделки, которые всегда происходили скрыто. Никаких публичных тендеров, ничего не проводилось. Уже огромное количество белорусской земли продано россиянам. Я уже молчу про недвижимость, которую они все эти годы скупали в Беларуси.

Военная верхушка Беларуси, как считает Наталья Радина, является лояльной Кремлю:

— Они учились в российских военных училищах. Ментально эти военные абсолютно прокремлевские, пропутинские. Достаточно сказать, что секретарь Совбеза Беларуси родился в Казани и окончил Академию при Генштабе Российской Федерации. Министр обороны Виктор Хренин также абсолютно пророссийский.

Но если мы возьмем среднее офицерское звено, не говоря про рядовой состав, — это совершенно другие люди. Они либо прожили большую часть жизни, либо родились в независимой Беларуси. И это люди, которые не хотят входить в состав России, не хотят становиться частью российской армии и воевать против Украины, а в дальнейшем против стран Запада.

Далее есть блок силовиков. Здесь также интересная конфигурация. После 2020 года роль КГБ снизилась. Во время президентской кампании стало очевидно, что часть КГБ работала против Лукашенко. Как ни удивительно, спецслужбы участвовали в кремлевской кампании по давлению на диктатора.

Ведь совершенно неслучайно, что кандидатом в президенты Беларуси пошел глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Я видела, как его раскручивали в независимых медиа, работающих на территории Беларуси. Очевидно, что это разрешенная со стороны спецслужб операция. Так что сегодня Лукашенко КГБ не очень верит.

Главным образом сейчас диктатор опирается не на КГБ, а на МВД и на ГУБОПиК. МВД возглавляет Иван Кубраков, его заместитель — Николай Карпенков.

ГУБОПиК — это такое гестапо, которое осуществляло основные репрессии против населения в 2020-м и в последующие годы. Лукашенко на них сегодня, конечно, опирается.

Уровень репрессий в Беларуси сравним со сталинским. До 10 тысяч политзаключенных находятся в тюрьмах. Но и эти силовики — как руководство, так и их подчиненные — не хотят вхождения в состав России. Это опричники, гестаповцы, это люди, которые виновны в преступлениях против человечности. Но умирать за Россию они не хотят.

Следующий элемент – это чиновники. И здесь также нет сторонников России. Пришло новое поколение управленцев. Нет больше советских номенклатурщиков, деятелей коммунистической партии, которые были в руководстве Беларуси в 90-е и начале 2000-х. Сейчас это люди молодого-среднего возраста. Если мы посмотрим возраст министров, премьер-министра – от 43-х до 52-х лет. Люди, которые также не хотят в состав России. Они хотят оставаться на своих должностях, сохранять свои министерские портфели. Они все желают быть послами независимой страны, в том числе на Западе.

Наталья Радина считает, что спасти независимость Беларусь может лишь сближение с Западом:

— Для того, чтобы остановить эту путинскую агрессию и аннексию, необходимо идти навстречу Западу. Необходимо выходить из войны с Украиной. Трудно сказать, как это сегодня можно сделать, когда есть и белорусско-российская региональная группировка войск, и Договор о гарантиях безопасности, подписанный с Россией.

Но нет иного пути. И, конечно, необходимо освобождать политических заключенных. Тысячи людей, которые сегодня находятся в тюрьмах, должны быть, безусловно, освобождены. Этого требует Европа. В случае, если это произойдет, возможно, будут какие-то переговоры с Западом. Возможна какая-то поддержка, помощь и снятие санкций, от которых сегодня, безусловно, страдает режим. Тот же Лукашенко на «инаугурации» несколько раз не преминул сказать, как сильно бьют западные санкции по экономике Беларуси.

И часть чиновников это, конечно, понимает. Есть условное прозападное крыло номенклатуры. Я могу сказать, что это наверняка заместитель главы администрации Лукашенко Наталья Петкевич, это может быть ее муж, глава представительства Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Возможно, это министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Возможно, это бывший премьер-министр Роман Головченко, хотя по его связям с Россией есть вопросы. Но, во всяком случае, это здравомыслящие люди, которые понимают, что творит Лукашенко. Это не опричники из ГУБОПиКа, которые ведут страну к полной катастрофе.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что еще один фактор, который может препятствовать аннексии Беларуси, — это Китай:

— Беларусь очень важна для Пекина. Кстати, Виталий Портников недавно делал программу на тему угрозы инкорпорации Беларуси в состав России. Он считает, что против этого будет Китай.

Беларусь — это экономический форпост, часть китайского «шелкового пути». В случае, если Путин захватит Беларусь, если будет нападение на страны Балтии с территории моей страны, что сделает Европа в первую очередь? В ту же секунду они закроют границу.

Никакие товары через транзитную страну, включая китайские, в Европу не пойдут. Зачем это Китаю? Пекин может как раз таки надавить на Путина и отговорить его аннексировать Беларусь.

Евгений Киселев предположил, что очень многие люди, которые незнакомы с положением вещей в Беларуси, могут считать, что в стране есть «стабильность, обеспечен минимальный уровень жизни и отсутствует преступность». Наталья Радина рассказала, почему это мнение ошибочно:

— Низкий уровень преступности, потому что преступники у власти. Зарплаты, действительно, минимальные. Беларусь — одна из самых бедных стран в Европе. Пенсии порядка $100-150. Как можно на эти деньги жить? Зарплаты в регионах — порядка $200. Уровень цен сопоставим с европейскими. Абсолютный беспредел силовиков и размер репрессий, который можно сравнить со сталинскими. За 30 лет, конечно, Лукашенко натворил столько преступлений, что после этих семи «президентских сроков» должны быть семь пожизненных заключений.

До 1994 года Беларусь была свободной страной, которая развивалась, отстраивалась. Я сама в это время молодой студенткой, приехавшей в Минск. Помню дух свободы и надежды, которые у нас были. Мы мечтали построить нормальное государство. Были определенные ошибки, совершенные политическими элитами. Тогда нужно было четко и ясно, как это произошло в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, объявить о своем намерении идти в Евросоюз и НАТО. В этом была ошибка белорусских политических элит. Тогда у нас была популярна идея Балто-Черноморского союза, но она так и не была воплощена в жизнь, так как часть стран, которые входили в этот условный союз, ушли под зонтик ЕС и НАТО. Такой же выбор нужно было сделать Беларуси — сразу отрываться от России.

Этого не было сделано, поэтому страна (во многом благодаря Лукашенко) была поглощена Россией. К счастью, у нас есть независимость и все шансы для того, чтобы избавиться от этой диктатуры. Ее время подходит к концу. Сегодня уже все говорят (не только «радикалы» вроде меня), что Лукашенко не доживет до конца своего срока. Это абсолютно очевидно.

И у нас будет шанс оторваться от России и уйти в Евросоюз. Другой возможности сохранить независимость, если мы находимся рядом с имперской Россией, у нас нет. Нужно идти в Европу, где мы исторически всегда были.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com