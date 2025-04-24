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Маск и Бессент подрались в Белом доме на глазах у Трампа

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  • 24.04.2025, 7:36
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Маск и Бессент подрались в Белом доме на глазах у Трампа

Причиной стала борьба за контроль над Налоговой службой США.

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент обменялись перепалкой и устроили потасовку из-за весомого кадрового решения президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили публичную ссору в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников. Причиной конфликта стала борьба за контроль над Налоговой службой США (IRS).

В минувший четверг, 17 апреля, между Маском и Бессентом произошла жесткая словесная перепалка в коридоре Западного крыла. Свидетели описывают сцену как «реслинг для миллиардеров среднего возраста».

Маск возмутился из-за вмешательства Бессента в его кадровую инициативу, а тот в ответ обвинил Маска в невыполнении бюджетных обещаний и назвал его «агентом Сороса».

Конфликт начался после того, как в среду, 16 апреля, президент Трамп назначил временным руководителем Налоговой службы кандидата Маска Гэри Шепли. Бессент же настаивал на кандидатуре своего заместителя Майкла Фолкендера.

Спор вышел из-под контроля настолько, что помощнику пришлось физически разнимать обоих чиновников.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя инцидент, заявила, что «разногласия - это часть здорового политического процесса», и напомнила, что все члены команды работают «по доверию президента Трампа».

Издание отметило, что это уже не первая громкая ссора с участием Илона Маска - ранее он уже конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро.

После ссоры на Маска обрушилась волна критики в соцсетях. Однако уже на следующий день победу одержал Бессент - именно его кандидат Фолкендер был утвержден главой IRS.

По словам источников Axios, ни одна из сторон не планирует идти на примирение. В Администрации Белого дома ожидают нового витка противостояния.

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