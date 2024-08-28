Украинские дроны впервые атаковали Кировскую область РФ 2 28.08.2024, 11:42

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БПЛА пролетели 1200 километров.

Дроны 28 августа атаковали базу для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич, который расположен на западе Кировской области России. Жертв и возгорания нет, сообщил в 10:40 по минскому времени Telegram-канал губернатора региона Александра Соколова.

По информации Telegram-канала Baza, по предварительным данным, два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» в городе Котельнич. Один из них ударил в крышку резервуара. Второй беспилотник попал в пустую цистерну.

Отметим, что это первая атака на Кировскую область украинских дронов. Расстояние от границы с Украиной до Котельнича — около 1200 км.

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