закрыть
30 августа 2024, пятница, 12:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Банки Китая массово прекращают операции с РФ

1
  • 30.08.2024, 12:20
  • 1,064
Reuters: Банки Китая массово прекращают операции с РФ

Зависли платежи на миллиарды юаней.

Некоторые российские компании сталкиваются с растущими задержками и издержками на платежи с торговыми партнерами в Китае. Транзакции на десятки миллиардов юаней остаются в подвешенном состоянии, сообщили Reuters российские источники, которые непосредственно знакомы с проблемой.

Отмечается, что российские компании и официальные лица в течение нескольких месяцев указывали на задержки транзакций. Это произошло после того, как китайские банки усилили проверки на соответствие требованиям на фоне угроз Запада вторичными санкциями за отношения с Россией.

По словам источников, проблема обострилась в этом месяце: «Китайские государственные банки массово приостанавливают операции с Россией, и платежи на миллиарды юаней задерживаются», – сообщил агентству источник, близкий к правительству.

По словам журналистов, Китай является крупнейшим торговым партнером России. На него приходилась треть российской внешней торговли в прошлом году. Пекин поставляет жизненно важное промышленное оборудование и потребительские товары, которые помогают России выдерживать санкции Запада. Он также обеспечивает прибыльный рынок для многих товаров российского экспорта, на которые полагается Китай – от нефти и газа до агропродукции.

После того, как в июне Министерство финансов США пригрозило вторичными санкциями банкам за сотрудничество с Россией, китайские финучреждения начали занимать очень строгую позицию в отношении транзакций, сообщил источник на одной из ведущих российских платформ электронной коммерции: «В тот момент прекратились все трансграничные платежи в Китай. Мы нашли решение, но это заняло около трех недель, что очень долго, за это время объемы торговли резко упали», – рассказал источник.

По его словам, одно из рабочих решений заключалось в том, чтобы купить золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные на счет в местном банке. Источники сообщили Reuters, что некоторые российские компании использовали цепи посредников в третьих странах для обработки транзакций и обхода проверок соответствия, которые проводят китайские банки. Как следствие, расходы на обработку транзакций выросли до 6%, а ранее они были почти нулевыми.

«Для многих небольших компаний это означает полную остановку», – сообщил другой источник, близкий к правительству.

Реакция РФ

Кремль признал проблему, но сказал, что экономическое сотрудничество важно для обеих стран и что решения будут найдены: «С такими объемами и в такой недружественной среде невозможно избежать некоторых проблемных ситуаций. Однако действительно партнерский дух наших отношений позволяет конструктивно обсуждать и решать текущие вопросы», – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в заявлении Reuters.

Однако транзакции с Китаем не вызывают серьезного беспокойства у высшего российского руководства, поскольку платежи в приоритетных сферах все еще проходят гладко. На это есть политическая воля с обеих сторон, сообщил Reuters источник в банке. Двусторонние договоренности для крупных компаний, таких как российская сырьевая компания экспортеры и китайские экспортеры жизненно важных технологий, все еще работают без проблем. Испытывают трудности только меньшие компании, торгующие потребительскими товарами.

Другой источник, близкий к российскому правительству, сообщил, что российские экспортеры не испытывают трудностей с получением платежей за импортируемые Китаем товары, такие как нефть или зерно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин