Reuters: Банки Китая массово прекращают операции с РФ 1 30.08.2024, 12:20

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Зависли платежи на миллиарды юаней.

Некоторые российские компании сталкиваются с растущими задержками и издержками на платежи с торговыми партнерами в Китае. Транзакции на десятки миллиардов юаней остаются в подвешенном состоянии, сообщили Reuters российские источники, которые непосредственно знакомы с проблемой.

Отмечается, что российские компании и официальные лица в течение нескольких месяцев указывали на задержки транзакций. Это произошло после того, как китайские банки усилили проверки на соответствие требованиям на фоне угроз Запада вторичными санкциями за отношения с Россией.

По словам источников, проблема обострилась в этом месяце: «Китайские государственные банки массово приостанавливают операции с Россией, и платежи на миллиарды юаней задерживаются», – сообщил агентству источник, близкий к правительству.

По словам журналистов, Китай является крупнейшим торговым партнером России. На него приходилась треть российской внешней торговли в прошлом году. Пекин поставляет жизненно важное промышленное оборудование и потребительские товары, которые помогают России выдерживать санкции Запада. Он также обеспечивает прибыльный рынок для многих товаров российского экспорта, на которые полагается Китай – от нефти и газа до агропродукции.

После того, как в июне Министерство финансов США пригрозило вторичными санкциями банкам за сотрудничество с Россией, китайские финучреждения начали занимать очень строгую позицию в отношении транзакций, сообщил источник на одной из ведущих российских платформ электронной коммерции: «В тот момент прекратились все трансграничные платежи в Китай. Мы нашли решение, но это заняло около трех недель, что очень долго, за это время объемы торговли резко упали», – рассказал источник.

По его словам, одно из рабочих решений заключалось в том, чтобы купить золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные на счет в местном банке. Источники сообщили Reuters, что некоторые российские компании использовали цепи посредников в третьих странах для обработки транзакций и обхода проверок соответствия, которые проводят китайские банки. Как следствие, расходы на обработку транзакций выросли до 6%, а ранее они были почти нулевыми.

«Для многих небольших компаний это означает полную остановку», – сообщил другой источник, близкий к правительству.

Реакция РФ

Кремль признал проблему, но сказал, что экономическое сотрудничество важно для обеих стран и что решения будут найдены: «С такими объемами и в такой недружественной среде невозможно избежать некоторых проблемных ситуаций. Однако действительно партнерский дух наших отношений позволяет конструктивно обсуждать и решать текущие вопросы», – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в заявлении Reuters.

Однако транзакции с Китаем не вызывают серьезного беспокойства у высшего российского руководства, поскольку платежи в приоритетных сферах все еще проходят гладко. На это есть политическая воля с обеих сторон, сообщил Reuters источник в банке. Двусторонние договоренности для крупных компаний, таких как российская сырьевая компания экспортеры и китайские экспортеры жизненно важных технологий, все еще работают без проблем. Испытывают трудности только меньшие компании, торгующие потребительскими товарами.

Другой источник, близкий к российскому правительству, сообщил, что российские экспортеры не испытывают трудностей с получением платежей за импортируемые Китаем товары, такие как нефть или зерно.

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