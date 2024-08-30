Станет ли Донбасс украинским Верденом? Виталий Кононученко, ZN.UA

30.08.2024, 14:19

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История имеет свойство повторяться.

Как известно, история имеет свойство повторяться, а иногда и создавать весьма неожиданные хитросплетения и поражать похожестью событий. Даже если между ними десятки или даже сотни лет.

Летом 1916-го, ровно 108 лет назад, на северо-востоке Франции продолжалась Верденская битва. Битва, в которой положили жизнь более 700 тысяч военных со стороны Франции и Германии. Она справедливо считается одной из самых кровавых в новейшей мировой истории.

Выиграв битву на Марне 1915-го года, Франция сконцентрировала силы на ведение серьезных наступательных операций, которые должны были бы принести значительные территориальные достижения и привести к поражению Германии. При этих обстоятельствах французское командование решило уменьшить роль крупных бетонных фортов как важнейших оборонительных сооружений того времени. Вследствие этого в конце 1915 года все форты Вердена были лишены тяжелой артиллерии и значительной части гарнизонов.

Это привело к тому, что после начала немецких атакующих действий близ Вердена один из главных фортов Франции Дуомон захватили две штурмовые группы немцев, которые насчитывали 20 солдат.

Другие же форты из-за неимения огневых средств и малого количества личного состава впоследствии были захвачены очень быстро (перемещенные оттуда военные готовились проводить атакующие действия на других направлениях фронта). Так что немецких солдат после занятия ими ключевых узлов обороны остановили пехотные дивизии Франции на импровизированных позициях, а фактически — в полевых окопах. Конечно же, неся несоизмеримые потери.

По состоянию на вечер 27 августа российские войска полностью оккупировали Новогродовку, поселок в 10 километрах на юг от Покровска на Донетчине. Согласно данным иностранных OSINT-аналитиков, именно перед этим городом была расположена третья линия обороны Покровска (первую и вторую давно занял враг, начиная с Авдеевского прорыва).

По этой карте мы можем прийти к выводу, что вблизи Покровска осталась еще одна оборудованная линия обороны, построенная позднее. Однако следует заметить, что сейчас вокруг города активно возводят фортификации. Вопрос о своевременности этих работ риторический.

По информации военных, с которыми пообщалось ZN.UA, захваченную накануне врагом линию отчасти оборудовали бетонными сооружениями и долговременными огневыми точками. Однако удержать на них оборону, по словам солдат, даже не пытались. Еще до полноценного занятия окопов украинскими военными российские ДРГ передвигались по городу и даже смогли поразить украинский танк в городском бою. Похожие истории военные рассказывают и о других линиях обороны, возведенных на Покровском направлении.

Сейчас на этом направлении происходит медленное, но постоянное продвижение россиян, которое отчасти напоминает движение врага летом-осенью 2022 года. Тогда россияне преодолевали расстояние между Попасной и Бахмутом. Напомним, в то время этап боев в полях продлился лишь несколько месяцев — серьезные же битвы произошли именно в городской застройке: сначала в разрушенной Попасной, и, в конце концов, фронт надолго остановился именно в Бахмуте.

На этом этапе войны Попасной является Авдеевка, откуда Силы обороны были вынуждены отойти в феврале-марте этого года, а Бахмутом рискуют стать Покровск и Мирноград, имеющие плотную застройку, а потому пригодные для обороны.

К сожалению, это не мой собственный аналитический прогноз, а пример, который прямо привел президент Зеленский на своей пресс-конференции, сравнив бои близ Покровска с Бахмутской битвой. Однако президент забыл уточнить, что речь идет не только о городе как аналоге уже упомянутого французского форта Дуомон, но и о человеческих судьбах. Судьбах граждан Украины.

В противоположность городскому противостоянию, специфика боев «в полях» предполагает значительное насыщение обеих сторон огневыми средствами и наличие серьезных фортификационных сооружений. Без них такие действия являются, скорее, самоубийственными, чем эффективными в военном плане. Вместе с тем позиционные бои в городах предполагают большую мобильность обороняющихся, наличие укрытий, сложность разрушения тяжелыми огневыми средствами типа КАБов и артиллерии, а также более простую логистику из-за наличия дорог с твердым покрытием.

Источник ZN.UA в одной из бригад, которые стоят на Покровском направлении, сообщил на правах анонимности, что часть военных (в частности подразделения ТрО) готовят именно к городским боям. Для этого на данном этапе происходит много подготовительных мероприятий, детали о которых не могут быть разглашены из соображений безопасности Сил обороны. Однако проблема в том, что к оборудованию позиций стараются привлечь изможденные боями подразделения, которые часто не в состоянии выполнить такие задания.

На других направлениях, в частности вблизи Курахово, Кураховки, Горняка, Украинска и Селидово войска врага также приближаются к населенным пунктам со значительной площадью и инфраструктурой. Это типичные шахтерские города с большим количеством промышленных сооружений, многоэтажек, шахт и терриконов, что может существенно способствовать ведению оборонительных действий.

В частности, по состоянию на утро 28 августа российские оккупанты уже зашли в городскую застройку Селидово и обустроили позиции в местном парке. Также захвачены террикон близ города и обогатительный комбинат.

Один из наиболее вероятных сценариев обороны Донбасса после прорыва врагом нескольких линий обороны ВСУ выглядит примерно так. Потери россиян во время ведения боевых действий в городской застройке традиционно большие, что показывает опыт боев за Бахмут, Авдеевку и другие города Донетчины. Также при таких условиях враг продвигается значительно медленнее.

Бесспорно, именно серьезная огневая мощь оккупантов и преимущество в силах и средствах является главной причиной, почему враг продвигается так быстро, и почему вероятным форпостом Донбасса станут сразу несколько городов. Однако другой причиной, как и во время прорыва немецкой армии под Верденом, является вывод профессиональных подразделений из горячих направлений и замена их менее наученными и опытными.

По информации ZN.UA, за последние две недели с Покровского направления вывели 47-ю бригаду «Магура», которая была там одной из важнейших составляющих стабилизации обороны. По данным источников, вывод связан не с потерей боеспособности, а с подготовкой «Магуры» к ведению боевых действий на другом направлении. Также на грани возможностей находится 109-я бригада ТрО, которая стоит на позициях севернее оккупированного Очеретино. Отдельные подразделения бригады просто расформировывают из-за отсутствия личного состава.

Вместе с тем сюда отправили несколько новосформированных подразделений. В частности, речь идет о 151-й ОМБр, которая была создана в прошлом году и до этого в боях не участвовала. За весьма непродолжительный промежуток времени на линии фронта она запомнилась тем, что ее комбриг, по данным DeepState, отправил пилотов FPV-дронов воевать в пехоту. Кроме 151-й бригады, за последние несколько недель вблизи Покровска появилось несколько подразделений ТрО.

Следует понимать, что при отсутствии значительного усиления армии на этом направлении вся оборона Донбасса может подвергнуться болезненным для Украины изменениям. Бесспорно, командование понимает, насколько серьезной для боевых действий может стать потеря ключевых оборонительных позиций, и какие ресурсы нужно потратить для возвращения хотя бы относительного баланса сил.

По словам военного, который недавно был перемещен в Курскую область с Донетчины, «даже половина артиллерийских снарядов и дронов, которые были использованы во время наступления возле Суджи, смогли бы значительно остановить продвижение россиян на Донбассе».

Очень хочется, чтобы никакая аналогия с Первой мировой не была актуальной сейчас, спустя более ста лет. Однако никакой форт Дуомон не сможет удержаться, если в нем не будет подготовленных солдат и ресурсов для обороны. А никакие параллельные операции не оправдают потерь, которых придется испытать для отвоевания суверенных территорий. Именно такими для Франции были земли Вердена, а для Украины — Донбасс. Но, в конце концов, собираемся ли мы дальше воевать за наш собственный Верден?

Виталий Кононученко, ZN.UA

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