В Гомельской области потерпел крушение дельтаплан

В Гомельской области потерпел крушение дельтаплан5
- 30.08.2024, 17:15
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Пилот умер в больнице.
Трагедия произошла вчера вечером, 29 августа, вблизи агрогородка Чирковичи. Житель Светлогорска и его знакомый из Гомеля тестировали принадлежащий первому мотодельтаплан на гравийной дороге в кукурузном поле.
«Житель Гомеля поднял в воздух летательный аппарат и вскоре потерпел крушение. Мотодельтаплан рухнул в поле. Пилот получил травмы и был госпитализирован. Ночью он скончался», — сообщил Следственный комитет.
Светлогорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели 53-летнего мужчины. Следователи выясняют, были ли у него в принципе документы на право управления мотодельтапланом, а также причины происшествия