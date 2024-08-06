Врач Мартов, которого задерживали в России, смог выехать в Литву 2 6.08.2024, 10:32

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Владимир Мартов

Медик в безопасности.

Врач Владимир Мартов, задержанный 14 мая в городе Мурино Ленинградской области и помещенный в витебское СИЗО по обвинению в участии в «экстремистском формировании», покинул Беларусь, пишет «Медиазона».

Сообщается, что Мартов находится в Литве.

Владимир Мартов работал в Витебске врачом-реаниматологом. В апреля 2021 года ему не продлили контракт. В 2022 году после семи суток ареста за бело-красно-белый флаг на аватарке в «Фейсбуке» врач уехал из Беларуси в Россию, где и был задержан.

Известно, что белорус с марта находился в межгосударственном розыске за «участие в деятельности экстремистского сообщества» за интервью «радиостанции, признанной экстремистской в декабре 2023 года».

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