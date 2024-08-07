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Польские волейболисты впервые за 48 лет вышли в финал Олимпиады

  • 7.08.2024, 21:24
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Польские волейболисты впервые за 48 лет вышли в финал Олимпиады

Поляки победили команду США на тай-брейке.

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал Олимпиады в Париже, обыграв в пятисетовом матче американцев.

Матч завершился со счетом 3-2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).

У поляков 26 очков набрал натурализованный кубинец Вильфредо Леон, у американцев — Мэттью Андерсон.

Поляки впервые с 1976 года и второй раз в истории сыграют в финале Олимпиады.

Второй финалист определится позднее в среду в матче сборных Италии и Франции.

На Олимпиаде в Токио в финале сборная Франции победила сборную России со счетом 3-2.

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