Госдеп США: Иронично, что Россия, напавшая на Украину, говорит о «провокации» в Курске

Госдеп США: Иронично, что Россия, напавшая на Украину, говорит о «провокации» в Курске3
- 7.08.2024, 22:54
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Вашингтон назвал атаку на Курскую область суверенным делом Киева.
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер указал на ироничность заявления российского правителя Владимира Путина о том, что нынешние события в Курской области является «провокацией» Украины.
Об этом он сказал на брифинге в среду, 7 августа, сообщает «Европейская правда».
Миллер подтвердил, что США «находятся на связи с украинцами» относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.
«Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them. – Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года», – добавил он.
Представитель Госдепа добавил, что решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, «принимает Украина», в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.