Госдеп США: Иронично, что Россия, напавшая на Украину, говорит о «провокации» в Курске 3 7.08.2024, 22:54

4,076

Вашингтон назвал атаку на Курскую область суверенным делом Киева.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер указал на ироничность заявления российского правителя Владимира Путина о том, что нынешние события в Курской области является «провокацией» Украины.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 7 августа, сообщает «Европейская правда».

Миллер подтвердил, что США «находятся на связи с украинцами» относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.

«Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them. – Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года», – добавил он.

Представитель Госдепа добавил, что решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, «принимает Украина», в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.

