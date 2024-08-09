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Сборная Сербии по баскетболу едва не устроила сенсацию в полуфинале на Олимпиаде

  • 9.08.2024, 10:49
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Сборная Сербии по баскетболу едва не устроила сенсацию в полуфинале на Олимпиаде

Сербы вели +13 после трех четвертей, но проиграли США.

На летних Олимпийских играх завершился второй полуфинальный матч в мужском турнире по баскетболу.

Сборная Сербии стремилась совершить сенсацию и, казалось, была близка к этому. Сербы выиграли три первые четверти и перед заключительным отрезком встречи вели с разницей в 13 очков. Впрочем, американцы ударно провели последнюю 10-минутку и в итоге победили, пишет liveresult.ru.

США – Сербия – 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)

Сборная США пробилась в финал баскетбольного турнира Олимпийских игр, а сборная Сербии будет готовиться к матчу за бронзу. Отметим, что мужская сборная США выиграла 16 из 20 олимпийских турниров по баскетболу в истории.

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