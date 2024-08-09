Российские генералы начали сдавать друг друга в ходе зачистки Минобороны 4 9.08.2024, 19:01

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Надеятся взамен получить свободу.

Начальник главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан после того, как показания на него дал его бывший подчиненный — генерал-майор Александр Оглоблин, осужденный за особо крупное мошенничество, пишет ТАСС. По словам источников, взамен он получил свободу.

«Оглоблину было изменено наказание с содержания в колонии на исправительные работы после того, как он дал показания на генерала Шамарина. Это произошло в марте 2024 года», — сообщил собеседник провластного агентства в правоохранительных органах.

Между тем 9 августа стало известно, что в конце июня Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о замене Оглоблину реального срока на исправительные работы. Ходатайство отправлено на новое рассмотрение в Бабушкинский районный суд Москвы. При этом генерала не стали возвращать в колонию, утверждает источник ТАСС. Где он сейчас находится, не сообщается.

Как пишет The Moscow Times, Оглоблин занимал пост начальника первого подразделения ГУС. В феврале 2022 года его приговорили к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей, выделенных на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

Шамарин был арестован 22 мая после отставки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Генерал обвиняется в получении взятки в размере 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в обмен на госконтракты и общее покровительство. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Зачистка команды Шойгу началась незадолго до его отставки. В апреле по делу о миллиардной взятке был задержан и арестован его ключевой заместитель Тимур Иванов. В середине мая в СИЗО отправили начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему также вменяется взятка на 30,5 млн рублей в виде коттеджа.

Кроме того, под арестом оказались замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» полковник Вячеслав Ахмедов. Их обвиняют в хищении средств, выделенных на функционирование парка и выставочного центра. В СИЗО находится и руководитель департамента по обеспечению госзаказа ведомства полковник Владимир Вертелецкий. Ему вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее ущерб в 70 млн рублей.

Также по делу о мошенничестве арестовали бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который конфликтовал с главой Генштаба Валерием Герасимовым и грозился рассказать правителю РФ Путину «правду» о происходящем на войне в Украине.

Беспрецедентная кампания по аресту генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны проходит с согласия Кремля, говорили The Moscow Times источники в правительстве. По их словам, за уголовными делами стоит желание спецслужб свалить на армию вину за неудачи в Украине и получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства. Источники говорят, что до конца года по всем подразделениям Минобороны «будут арестованы сотни людей».

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