закрыть
9 августа 2024, пятница, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские генералы начали сдавать друг друга в ходе зачистки Минобороны

4
  • 9.08.2024, 19:01
  • 6,590
Российские генералы начали сдавать друг друга в ходе зачистки Минобороны

Надеятся взамен получить свободу.

Начальник главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан после того, как показания на него дал его бывший подчиненный — генерал-майор Александр Оглоблин, осужденный за особо крупное мошенничество, пишет ТАСС. По словам источников, взамен он получил свободу.

«Оглоблину было изменено наказание с содержания в колонии на исправительные работы после того, как он дал показания на генерала Шамарина. Это произошло в марте 2024 года», — сообщил собеседник провластного агентства в правоохранительных органах.

Между тем 9 августа стало известно, что в конце июня Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о замене Оглоблину реального срока на исправительные работы. Ходатайство отправлено на новое рассмотрение в Бабушкинский районный суд Москвы. При этом генерала не стали возвращать в колонию, утверждает источник ТАСС. Где он сейчас находится, не сообщается.

Как пишет The Moscow Times, Оглоблин занимал пост начальника первого подразделения ГУС. В феврале 2022 года его приговорили к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей, выделенных на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

Шамарин был арестован 22 мая после отставки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Генерал обвиняется в получении взятки в размере 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в обмен на госконтракты и общее покровительство. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Зачистка команды Шойгу началась незадолго до его отставки. В апреле по делу о миллиардной взятке был задержан и арестован его ключевой заместитель Тимур Иванов. В середине мая в СИЗО отправили начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему также вменяется взятка на 30,5 млн рублей в виде коттеджа.

Кроме того, под арестом оказались замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» полковник Вячеслав Ахмедов. Их обвиняют в хищении средств, выделенных на функционирование парка и выставочного центра. В СИЗО находится и руководитель департамента по обеспечению госзаказа ведомства полковник Владимир Вертелецкий. Ему вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее ущерб в 70 млн рублей.

Также по делу о мошенничестве арестовали бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который конфликтовал с главой Генштаба Валерием Герасимовым и грозился рассказать правителю РФ Путину «правду» о происходящем на войне в Украине.

Беспрецедентная кампания по аресту генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны проходит с согласия Кремля, говорили The Moscow Times источники в правительстве. По их словам, за уголовными делами стоит желание спецслужб свалить на армию вину за неудачи в Украине и получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства. Источники говорят, что до конца года по всем подразделениям Минобороны «будут арестованы сотни людей».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин