Треш и шапито 4 1.09.2024, 14:47

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Во что при Лукашенко превратился День белорусской письменности.

В начале нулевых многих еще удивляла попытка властей совместить несовместимое — День белорусской письменности и районные дожинки, пишет «Салiдарнасць».

Как, например, это было у стен Мирского замка в сентябре 2002-го, когда местные власти под шумок и дым от мангалов наградили ударников жнива в разгар, мягко говоря, непрофильного фестиваля.

Вскоре руки идеологов стали дотягиваться до всего, что вызывало у белорусов неподдельный интерес — так, например, репертуары фестивалей средневековой культуры в Лиде, Новогрудке и других белорусских городах стали нагружать аграрной компонентой.

Но то, во что фестиваль письменности превратился в последние годы, позволяет говорить о том, что праздник окончательно превратился в трэш-шапито. На словах все выглядит так:

«Этот праздник приобрел по-настоящему государственное значение, искреннее, духовное, человеческое, поскольку наглядно показывает культуру, истоки, которые питают нашего человека. Мы чтим правдивое слово, которое идет испокон веков. Белорусы всегда стояли за справедливость, за правду. Нам важно и в литературе, и в книгоиздании сохранить все, что было даровано нашими предками», — заявил вице-премьер Игорь Петришенко.

А на деле фестиваль выглядит вот так:

В этот раз организаторам также было заметно тесно в рамках традиционной программы фестиваля. Вот как это объяснил официоз:

— День белорусской письменности в Ивацевичах отражает не только традиции. В том числе в экспозициях сделаны акценты на 80-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летии Конституции Республики Беларусь и 30-летии института президентства.

В итоге гости фестиваля увидели инсценировку «освобождения Ивацевичского района», выставку ржавого оружия времен Второй мировой войны.

И гиревика Вячеслава Хоронеко, толкающего гирю в честь 80-летия освобождения Беларуси.

Кстати, на заметку организаторам: Ивацевичский район был образован в 1947-м, спустя три года после освобождения страны от немцев.

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