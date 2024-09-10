США расширили санкции против российского торгового флота 10.09.2024, 20:06

Под ограничения попали девять судов.

США ввели санкции против девяти судов, ходящих под российским флагом, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Казначейства США.

Подсанкционные суда носят названия «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1».

Кроме того, в реестр попал россиянин Джамалдин Пашаев. Его полный тезка является гендиректором компании «Морской торговый порт Оля» (Астрахань).

США вместе с тем обновили санкции против иранской авиакомпании Iran Air и российской судоходной компании «Трансморфлот».

Ранее в этот же день ограничения против России расширила Великобритания. Под санкции попали пять морских судов, структуры российских вооруженных сил: командования Воздушно-космических сил, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации.

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