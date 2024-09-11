«У Путина осталось время до 20 сентября» 11.09.2024, 8:51

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Потенциал его армии стремительно падает.

Ситуация на востоке Украины, на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной. Российская оккупационная армия несет на этом участке фронта колоссальные потери в живой силе и в технике, но российские генералы не считаются с этим и готовы продолжать во что бы то ни стало. Тем не менее, уже в перспективе считанных дней враг по объективным причинам не сможет действовать так же активно, как делает это сейчас. Его ресурс стремительно истощается.

Сегодня нельзя говорить о том, что Силы обороны Украины смогли полностью стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, поскольку противник все еще имеет преимущество в живой силе, в артиллерии и авиации. Своеобразным моментом истины может стать 20 сентября. Если до этого дня оккупанты не смогут показать существенных успехов, это станет признаком того, что их силы и средства действительно исчерпаны.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– На последнем заседании Ставки президент Зеленский заявил, что важно уничтожать как можно больше сил оккупанта на востоке нашей страны. Вражеская армия должна потерять боеспособность. По вашим оценкам, каковы реальные возможности Сил обороны, чтобы изнурить врага, чтобы уничтожать его живую силу и технику и, наконец, чтобы остановить его продвижение? Можно ли сказать, что на сегодня эти возможности возросли?

– Необходимо сделать несколько очень важных замечаний. Ни в коем случае не следует очаровываться тем, что мы слышим, информацией о том, что якобы ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Противник продолжает перебрасывать дополнительные силы и средства для того, чтобы сломить нашу оборону на этом направлении. И хотя в утренней сводке Генштаба за 10 сентября говорится о том, что количество боестолкновений на Кураховском направлении несколько больше, нежели на Покровском, тем не менее, интенсивность боевых действий на Покровском направлении остается весьма высокой.

Российские генералы абсолютно не обращают внимания на огромные потери, в первую очередь, в живой силе, потому как в последнее время противник все реже использует бронетехнику. Это пехотные, или «мясные» штурмы при артиллерийской и авиационной поддержке. Огромное количество КАБов, более сотни за сутки – это действительно очень много.

Соответственно, в таких условиях говорить о том, что ситуация полностью стабилизирована украинской армией, не приходится. Хотя Генштаб ВСУ прилагает все усилия для того, чтобы направить дополнительные силы и средства для удержания наших позиций на Покровском направлении. Сейчас мы наблюдаем один из элементов стратегической обороны. Уровень потерь стороны, которая наступает, в 3, 5, а то и в 7 раз больше, нежели уровень потерь обороняющейся стороны.

Безусловно, на стороне россиян играет роль фактор артиллерии и авиации, нам сложно бороться с этой компонентой противника. Но мы ведем оборонительные бои, в том числе под прикрытием промышленной застройки. Хотя противник время от времени отчитывается о захвате каких-то промышленных объектов, представляю, какую цену они платят за эту возможность.

Вновь вспоминаем заявления руководителя военной разведки генерала Буданова о том, что до начала октября у противника должны выхолоститься все его запасы. Уже сейчас можно констатировать, что стратегические запасы у российской армии исчерпаны, оперативные также подходят к концу, а уровень возможностей российской армии усиливать те или иные направления исчисляется либо отдельными батальонами, а в лучшем случае – полками.

Поэтому говорить о том, что противник имеет достаточное количество ресурсов, чтобы в течение ближайших нескольких месяцев вести активные наступательные действия, не следует. А это значит, что прогнозы Буданова в ближайшей перспективе будут реализованы и станут реальностью.

Поэтому в нынешних условиях мы, с одной стороны, должны быть очень аккуратными в оценках возможностей удержания украинской армией определенных рубежей и позиций на Покровском направлении, а с другой стороны, противнику не следует тешить себя иллюзиями. Если он не смог реализовать свои территориальные притязания в более комфортных условиях ранее, то сейчас, после того, как соответствующий комплект сил и средств был направлен украинским Генштабом на Покровское направление, у него весьма призрачные перспективы.

Сегодня 10 сентября. Думаю, ближайшие десять дней станут определяющими. Если до 20 сентября у россиян не будет каких-либо значимых продвижений вглубь наших боевых порядков на Покровском направлении, то, думаю, на этом их силы, средства и возможности будут исчерпаны. То, что мы ежедневно видим в сводках нашего Генштаба – это огромный уровень российских потерь. Он просто поражает. Огромное количество уничтоженной живой силы, бронетехники, вооружений, спецтехники. Эти цифры отражают не только интенсивность боевых действий, но и факт того, что противник готов нести потери любого уровня, лишь бы только достичь результатов.

– Генерал Сырский заявил о том, что, в том числе, благодаря Курской операции удалось сорвать планы врага по наступлению на Сумщину. Считаете ли вы, что сегодня действительно можно выдохнуть и сказать, что Сумской области уже ничего не угрожает?

– Два месяца назад, рассуждая о задействовании российской армией своих сил и средств, сосредоточенных в рамках группировки «Север», мы предполагали, что, скорее всего, противник будет пытаться атаковать не только территории севера Харьковской области, что он начал делать 10 мая, но и о том, что происходило накопление определенных сил и средств на территории Брянской и Курской областей, которые граничат с нашими Черниговщиной и Сумщиной. То есть такие риски были.

Собственно, это вкладывается в логику тех установок, которые определял Путин для своей армии. Он мечтал создать так называемую санитарную зону, чтобы обезопасить свое приграничье от атак украинских дронов, а также РСЗО. Но украинский Генштаб сработал на упреждение и в рамках превентивной деятельности мы смогли создать плацдарм на территории Курской области.

С одной стороны, я вижу заявления нашего Генштаба, мол, все равно наше приграничье Сумщины и Черниговщины находится под влиянием российских минометов и артиллерийских систем, но количество обстрелов все-таки кратно сократилось.

Что касается действий российской армии, то в этой ситуации они вынуждены рефлексировать. Определенное количество сил и средств, которые изначально российский генштаб планировал использовать на иных направлениях, сейчас вынужден перебрасывать на территорию Курской области, чтобы купировать расширение плацдарма украинской армией.

Безусловно, я не тешу себя иллюзиями. То количество сил и средств, которое украинская армия сосредоточила в Курской области, явно недостаточно не то, что для похода на Москву. Этого недостаточно для продвижения в сторону Курска или Курчатова. Да и не это основная цель. Ключевая миссия – создание буферной зоны, чтобы обезопасить наше приграничье хотя бы в Сумской области. Вторая миссия – попытка отвлечь часть российских ресурсов с иных участков фронта.

Перемещение сил и средств – это всегда потери. Потери времени, материально-технические потери. Некоторые вражеские колонны превращаются в пепел еще на этапе выдвижения.

И тут мы снова возвращаемся к кейсу, почему наши западные партнеры не спешат давать нам разрешение на использование сил и средств на расстоянии до 300 километров. Таким образом мы имели бы возможность не только контролировать и уничтожать вражеские силы на такую глубину. Это могло бы кардинально изменить соотношение сил, задействованных оккупантами в попытках блокирования нашего плацдарма на Курщине.

– Вы говорите, что сил и средств украинской армии в Курской области недостаточно для похода на Москву – такая цель и не ставится. Вы также сказали о том, что Запад не спешит давать Украине вооружения на 300 километров и тем более разрешать их применять в РФ. Но мы видим, что атаки украинских дронов на объекты в РФ достаточно успешны. Так, дроны залетели в Подмосковье, атакован аэропорт «Жуковский». Допускаете ли вы, что благодаря Курской операции сократилось плечо доставки и теперь Силы обороны могут доставать цели, которые ранее не могли доставать?

– Этой ночью (10 сентября, – Ред.) было использовано 144 единицы украинских дронов «Лють». Российское минобороны отчитывается о том, что такое количество было уничтожено. Сколько не было уничтожено, не сказано. Я думаю, что тут важно акцентировать внимание на деталях.

Прежде всего, огромное количество прилетов. Это не только прилеты по Подмосковью. Важен пожар на взлетно-посадочной полосе «Жуковского», взрывы в Коломне, в Кашире, прилеты на аэродром «Шайковка» в Калужской области – именно оттуда взлетают самолеты Ту-22М3, те самые носители Х-22 и Х-32. С аэродрома «Халино» в Курской области россияне запускают «Шахеды». На территории Тульской области БПЛА прилетели на объект топливо-энергетической компании. Россияне несут потери.

Пока трудно верифицировать результаты этой дроновой атаки, но тем не менее, россияне вынуждены рефлексировать. И это наша практика тысячи порезов. Постепенно мы обескровливаем российскую армию.

То, что украинская армия имеет техническую возможность совершать массированные дроновые атаки – а 144 дрона одномоментно – это намного больше, чем могут позволить себе россияне в рамках одномоментного использования. Если бы к этому мы могли добавить ракетное вооружение, которое мы получаем от наших западных партнеров, то очевидно, что российская система ПВО с таким наплывом сил и средств украинской армии не справилась бы, а значит, и результаты были бы намного большими.

Но пока имеем то, что имеем. Я тешу себя надеждой, что в ходе 79-й сессии Генассамблеи ООН Владимир Зеленский найдет точки соприкосновения и компромиссы с Джо Байденом. Как по мне, у американцев не осталось весомых и внятных аргументов, почему они не должны позволять нам использовать свое ракетное вооружение по территории РФ на 300 километров.

Их отговорки о том, что, мол, россияне отвели все свои самолеты на расстояние более 300 километров от линии госграницы, а значит, американские ATACMS не будут эффективны – это неправда. Хотя бы потому, что львиная доля авиации, которая используется для нанесения ударов с помощью управляемых авиабомб находится на аэродромах, расположенных на расстоянии менее 300 километров от линии госграницы. А значит, ATACMS будут эффективными.

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