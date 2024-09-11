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В России двое школьников сожгли Ми-8: от вертолета остался только хвост

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  • 11.09.2024, 11:36
  • 3,630
В России двое школьников сожгли Ми-8: от вертолета остался только хвост

Отец одного из них воюет против Украины.

В ночь на 11 сентября, в российском Ноябрьске двое школьников, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это «задание» 5 миллионов рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе. После этого они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли сигаретами. Из-за взрыва жидкости один из парней получил сильные ожоги лица.

После побега с аэродрома - обоих поймали уже в течение часа.

«В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу. Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост», - пишет канал.

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