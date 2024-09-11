Time после дебатов поместил на обложку фото Трампа

Time после дебатов поместил на обложку фото Трампа3
- 11.09.2024, 19:51
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Изображение сопровождается подписью: «В беде».
Журнал Time выпустил обложку с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, застрявшем в песке. Изображение сопровождается подписью: «В беде».
Обложка появилась на сайте издания после дебатов политика с оппонентом — кандидатом на пост главы государства от демократов, нынешним вице-президентом США Камалой Харрис. Публикация вышла под заголовком «Как Камала Харрис сшибла Дональда Трампа с курса».
Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. Для вице-президента они стали первыми в качестве кандидата на пост главы государства, а для республиканца — седьмыми в политической карьере. CNN назвал прошедшие дебаты «грандиозным успехом» Харрис, Fox News счел ее победу очевидной.
По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. Более половины зрителей (54%) «в некоторой степени уверены» в способностях Харрис и Трампа руководить страной, при этом 36% заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32% — что они полностью доверяют Харрис.
Выборы президента США пройдут меньше чем через два месяца — 5 ноября.