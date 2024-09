В атмосфере Земли обнаружили живые микроорганизмы 2 11.09.2024, 22:08

1,024

Как они туда попали?

Группа исследователей из Испании и Японии обнаружила живые грибки, бактерии и вирусы высоко в атмосфере Земли.

В ходе исследования , результаты которого опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые собрали образцы воздуха на высоте от 1000 до 3000 метров над поверхностью Земли. Они выяснили, что эти микробы могут перемещаться на большие расстояния и оставаться жизнеспособными.

В предыдущих исследованиях было показано, что пыль, переносимая ветром, может перемещаться на тысячи километров, а вместе с ней и микробы, прикрепленные к частицам. Однако вопрос о том, насколько высоко могут подниматься эти микробы и выживают ли они в таких условиях, оставался без ответа.

Используя арендованный самолет, команда пролетела над Японией, собирая образцы воздуха. В лаборатории было проведено ДНК-исследование, в результате которого удалось идентифицировать 266 видов грибков и 305 видов бактерий. Многие из обнаруженных микроорганизмов являются обычными для почвы и растений, но некоторые из них могут представлять опасность для здоровья человека.

Исследователи считают, что большинство микробов были перенесены ветрами из Китая, что подтверждает их способность преодолевать более 2000 километров на больших высотах. Это открытие может объяснить, как биопатогены распространяются на такие большие расстояния, что может способствовать распространению заболеваний.

