The Economist: Европа надеется превратить Украину в «стального дикобраза» 7.04.2025, 22:35

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Европа разработала стратегию по усилению Украины.

Европейский союз планирует максимально вооружить Украину, чтобы она могла противостоять стране-агрессору России, написало The Economist (перевод - «Гордон») 6 апреля.

Издание отмечает, что американская военная помощь сокращается и в определенный момент полностью прекратится, если только ее не возобновит президент США Дональд Трамп. В публикации говорится, что последнее выглядит маловероятным. Поэтому сторонники считают, что лучший способ гарантировать безопасность Украины – это максимально вооружить ее, независимо от того, будет достигнуто прекращение огня или нет. В связи с этим Европейская комиссия изложила для Украины «стратегию дикобраза», состоящую из двух частей.

Во-первых, Европа закупит больше боеприпасов и систем вооружения для Украины, включая ракеты ПВО. Во-вторых, она усилит оборонную промышленность Украины. По данным The Economist, план является детищем Каи Каллас, бывшего премьер-министра Эстонии, которая сейчас является главным дипломатом Европейского союза. Она хочет удвоить военную помощь Украине в этом году до €40 млрд ($44 млрд).

Доводы в пользу инвестиций в украинскую оружейную промышленность убедительны, пишет издание. В советские годы Украина была крупным производителем оружия, но после обретения независимости в 1991 году эта отрасль в значительной степени исчезла. Тем не менее, когда три года назад Россия начала полномасштабное вторжение, у Украины была инженерная база и процветающий новый технологический сектор, на которые можно было опереться. У страны был фундамент: прочный производственный сектор и множество инженерных школ и университетов, из которых люди с узкоспециализированными знаниями переходили в оборонный сектор.

Как рассказал бывший министр обороны, возглавляющий Центр оборонных стратегий в Киеве, Андрей Загороднюк, с 2022 года развитие идет чрезвычайно активно. В то время как закупка оружия на Западе обычно занимает годы, в Украине идея может быть воплощена в оружие в руках военных за несколько месяцев, отметил он.

В прошлом году украинские оружейные компании произвели комплектов на сумму $10 млрд. Это трехкратный рост по сравнению с 2023-м и десятикратный – по сравнению с 2022 годом, говорится в публикации.

Издание отмечает, что изначальный план Каллас развалился на европейском саммите 20 марта. Некоторые обвиняли ее в том, что она не провела дипломатическую работу, чтобы заранее договориться с лидерами. В конечном итоге план был смягчен: €5 млрд должны быть потрачены на боеприпасы. Однако Каллас полна решимости возродить план, говорится в статье. «Если она потерпит неудачу, Европа отбросит самый быстрый и эффективный способ для Украины защитить себя», – написало The Economist.

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