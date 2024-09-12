Путин: Высокоточные удары Украины по РФ будут означать, что НАТО, США и ЕС воюют с Россией 21 12.09.2024, 21:24

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При этом диктатор РФ считает, что ВСУ не в состоянии наносить удары высокоточными системами.

Украинская армия может бить высокоточным западным оружием большой дальности только с помощью «натовских спутников». И если Украине разрешат наносить такие удары по территории России, это будет означать прямое участие НАТО, США и ЕС в войне. Об этом правитель РФ Владимир Путин заявил 12 сентября на форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин считает, что украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства.

— Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов — в общем, с натовских спутников, — заявил он.

Ключевым моментом Путин назвал то, что «полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО», а украинские военные «делать этого не могут».

По его мнению, если Украине разрешат бить по территории России высокоточным оружием, «это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран» в войне в Украине.

— Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта, — подчеркнул президент РФ.

Чем конкретно такое решение может грозить западным странам, Путин не уточнил. Однако, добавил он, «это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

— А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться, — пообещал политик.

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