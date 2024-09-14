Reuters: Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились 5 14.09.2024, 21:37

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Список расширился.

Изначально Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам Российской Федерации. Однако сейчас цели для ударов уже другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов расширились. В частности туда попали:

- российские военные командные центры,

- склады горючего и вооружения,

- места сосредоточения войск.

Анонимные источники издания сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.

Как стало известно, цели изменились после того, как Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных минимум в 300 километрах от подконтрольной Украине территории.

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