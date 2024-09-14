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Reuters: Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились

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  • 14.09.2024, 21:37
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Reuters: Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились

Список расширился.

Изначально Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам Российской Федерации. Однако сейчас цели для ударов уже другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов расширились. В частности туда попали:

- российские военные командные центры,

- склады горючего и вооружения,

- места сосредоточения войск.

Анонимные источники издания сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.

Как стало известно, цели изменились после того, как Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных минимум в 300 километрах от подконтрольной Украине территории.

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