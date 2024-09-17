Почему белорусам нужно навсегда забыть о России Петр Водкин

17.09.2024, 9:19

Кремлевскую пропагандистку прорвало, и она описала свою страну.

Анастасия Кашеварова обычно клеймит украинцев, Запад, либералов и т.д. Но внезапно она столь яростно высказалась о России, что получилась картинка из фильма ужасов.

Поводом для огненной реплики стали разногласия по поводу роли женщины в современном обществе. Давеча Росстат зафиксировал рекордное падение уровня рождаемости.

«Добавим еще сюда убыль населения не только естественную, но и в условиях СВО, то получим тяжелейшую демографическую ситуацию», – откликнулась Кашеварова.

Пропагандистку особо беспокоит, что власти и бизнес компенсируют «нехватку коренного населения» за счет мигрантов. «Через десяток лет Россия с такой подачи будет Таджикистаном, и по уровню развития, и по количеству таджикского населения», – мрачно пророчит бывшая советница председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Но распалила Кашеварову даже не сама проблема, а заявление депутата Алексея Диденко, который считает, что «главными демографическими проблемами являются желание самореализации и эгоизм женщины». Он еще считает, что «карьера женщины не отвечает традиционным ценностям».

В ответ Кашеварова описала ситуацию в РФ. Цитируем избранные тезисы:

1. «Все проекты по демографии провалены. Деньги распилены теми, кто диктует нам, как жить, то есть жирными офигевшими мужиками…»

2. «Институт семьи разрушен, мужчины бросают семьи и не поддерживают их. Женщина и ребенок никак не защищены в государстве. Сколько по стране мужиков не платят алименты? Женщина должна бегать по всем инстанциям, чтобы добиться алиментов. И так и не добьется. Вырастит одна ребенка, потом его заберут на СВО, он там погибнет, объявится горе-папаша и получит половину выплат».

3. «Стимуляция рождаемости выплатами приводит к тому, что бухающие семьи, где дети растут как сорняки, подвергаются насилию и издевательствам, оформляют ежемесячные выплаты с материнского капитала и пропивают их».

4. «Застройщики дерут цены за жилье, что купишь в Москве, если квартира 20 млн стоит, а маткапитал 400-800 тысяч?»

5. «Садиков не хватает по всей стране».

6. «Учителей не хватает и воспитателей. Не идут работать в сферу образования, потому что их система затюкала своими отчетами и нищенской зарплатой».

7. «Проблема безопасности детей – домогательства, изнасилования, убийства. Каждый день случаи фиксируются».

Это, разумеется, далеко не исчерпывающий перечень российских проблем. Но достаточно впечатляющий. Особую ценность ему придаёт авторство. Пропагандистка явно не заинтересована преувеличивать минусы России. Поэтому, когда Кашеварова говорит о том, как хреново обстоят дела в ее стране, верить можно.

И в этой связи очевидны вопросы.

Раз в РФ и так население сокращается катастрофическими темпами, может, не стоит устраивать войну, чтобы угробить еще больше собственных граждан?

Если садиков даже при нынешней минимальной рождаемости не хватает по всей России, то, может, деньги нужно не на боевые действия и производство оружия спускать?

И, коль у вас в государстве деньги распилены, институт семьи разрушен, женщины никак не защищены, материнский капитал пропивают, учителей не хватает, а у тех, что есть, нищенская зарплата, а детей каждый день насилуют и убивают, то какого хрена вы лезете других учить жить, в том числе силой оружия? Может, надо в своей стране порядок навести, а не стремиться Украину оккупировать, а Беларусь – поглотить?

Нашим же «сторонникам интеграции» надо иметь ввиду, что сблизиться они хотят не с «оазисом справедливости и традиционных ценностей», а со всем тем, что перечислила Кашеварова: тотальным бесправием, насилием и деградацией.

Точно этого хотите?..

Петр Водкин, «Салiдарнасць»

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