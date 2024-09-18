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Российский склад в Торопце уничтожил дрон-ракета «Паляница»?

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  • 18.09.2024, 16:28
  • 4,608
Российский склад в Торопце уничтожил дрон-ракета «Паляница»?

Перед взрывом прозвучал характерный звук.

18 сентября украинская дальнобойная ракета-дрон «Паляниця» могла нанести удар по составу боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области Российской Федерации, пишет «Информатор».

Дело в том, что перед взрывом в Тверской области зафиксировали интересный звук, характерный для реактивных аппаратов. Поэтому предполагают, что Украина могла задействовать эту самую отечественную разработку.

В сети уже появились видео со звуком якобы ее пролета. Российские СМИ подтвердили, что после атаки беспилотников на объекте началась мощная детонация и пожар, охвативший участок шириной 6 км. На складе хранились ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», «Точка-У» и артиллерийские боеприпасы.

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