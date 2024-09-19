закрыть
19 сентября 2024, четверг, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Троянский конь» по-новому: как Израиль провел операцию с подрывом пейджеров

  • 19.09.2024, 11:52
  • 7,554
«Троянский конь» по-новому: как Израиль провел операцию с подрывом пейджеров

В NYT раскрыли детали.

Израиль создал подставную компании, продающие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки «Хезболла». Так, у многих террористов удалось почти одновременно подорвать устройства, которые они использовали для связи.

В результате десятки боевиков погибли и около 3000 человек получили ранения в течение двух дней взрывов. Об израильской операции рассказало издание The New York Times, назвав трюк «троянским конем» по-новому.

В материале говорится, что венгерская компания BAC Consulting имела контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo. Также Израиль создал две другие подставные компании.

Тель-Авив имел целью скрыть настоящие имена людей, которые создавали гаджеты и были офицерами Моссада.

Известно, что венгерская В.А.С производила их для обыденных людей и компаний. Однако теми клиентами, которые действительно имели значение, были представители «Хезболлы». Их пейджеры содержали батареи с взрывчатым веществом PETN.

По данным источников NYT, устройства начали поступать в Ливан летом 2022 года. Сначала их было немного, но производство и снабжение выросло после того, как лидер «Хезболлы» Саид Насралла запретил членам группировки использовать мобильные телефоны.

Он получил сообщение от союзников, якобы Израиль приобрел новые средства для взлома телефонов и активировал микрофоны и камеры, чтобы шпионить за их владельцами. Также сообщалось, что в данную разработку страна инвестировала много средств. Поэтому среди союзников Ливана ходили слухи, что больше ни одно мобильное общение не безопасно, даже через зашифрованные приложения для обмена ими.

«Тысячи устройств прибыли в страну и были распределены среди офицеров «Хезболлы» и их союзников. Для них они были оборонным мероприятием, но в Израиле офицеры разведки называли пейджеры «кнопками», которые можно было нажать, когда казалось, что пришло время. Этот момент, кажется, наступил на этой неделе», – пишет издание.

Чтобы спровоцировать взрывы устройств, Израиль включил их и направил сообщения на арабском языке: это выглядело так, будто месседж поступил от высшего руководства «Хезболла». Так, 17 сентября в Ливане таинственным образом начали взрываться пейджеры и рации. Некоторые из погибших и раненых в результате этого были членами террористической группировки, а другие нет. На следующий день взрывы таких устройств продолжились. Отмечается, что среди жертв оказалось четверо детей.

Пока Израиль не подтвердил и не опроверг никакой причастности к взрывам. Однако 12 нынешних и бывших чиновников обороны и разведки, проинформированных о нападении, утверждают, что за этим стоят израильтяне. Они описали операцию как сложную и длительную. Комментарии The New York Times эти люди давали на условиях анонимности, учитывая деликатность темы.

«Заминированные пейджеры и рации были последним залпом в продолжающемся десятилетии конфликте между Израилем и «Хезболлой», которая базируется на границе в Ливане. Напряжение обострилось после начала войны в секторе Газы», – констатировало NYT.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип