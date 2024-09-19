«Троянский конь» по-новому: как Израиль провел операцию с подрывом пейджеров 19.09.2024, 11:52

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В NYT раскрыли детали.

Израиль создал подставную компании, продающие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки «Хезболла». Так, у многих террористов удалось почти одновременно подорвать устройства, которые они использовали для связи.

В результате десятки боевиков погибли и около 3000 человек получили ранения в течение двух дней взрывов. Об израильской операции рассказало издание The New York Times, назвав трюк «троянским конем» по-новому.

В материале говорится, что венгерская компания BAC Consulting имела контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo. Также Израиль создал две другие подставные компании.

Тель-Авив имел целью скрыть настоящие имена людей, которые создавали гаджеты и были офицерами Моссада.

Известно, что венгерская В.А.С производила их для обыденных людей и компаний. Однако теми клиентами, которые действительно имели значение, были представители «Хезболлы». Их пейджеры содержали батареи с взрывчатым веществом PETN.

По данным источников NYT, устройства начали поступать в Ливан летом 2022 года. Сначала их было немного, но производство и снабжение выросло после того, как лидер «Хезболлы» Саид Насралла запретил членам группировки использовать мобильные телефоны.

Он получил сообщение от союзников, якобы Израиль приобрел новые средства для взлома телефонов и активировал микрофоны и камеры, чтобы шпионить за их владельцами. Также сообщалось, что в данную разработку страна инвестировала много средств. Поэтому среди союзников Ливана ходили слухи, что больше ни одно мобильное общение не безопасно, даже через зашифрованные приложения для обмена ими.

«Тысячи устройств прибыли в страну и были распределены среди офицеров «Хезболлы» и их союзников. Для них они были оборонным мероприятием, но в Израиле офицеры разведки называли пейджеры «кнопками», которые можно было нажать, когда казалось, что пришло время. Этот момент, кажется, наступил на этой неделе», – пишет издание.

Чтобы спровоцировать взрывы устройств, Израиль включил их и направил сообщения на арабском языке: это выглядело так, будто месседж поступил от высшего руководства «Хезболла». Так, 17 сентября в Ливане таинственным образом начали взрываться пейджеры и рации. Некоторые из погибших и раненых в результате этого были членами террористической группировки, а другие нет. На следующий день взрывы таких устройств продолжились. Отмечается, что среди жертв оказалось четверо детей.

Пока Израиль не подтвердил и не опроверг никакой причастности к взрывам. Однако 12 нынешних и бывших чиновников обороны и разведки, проинформированных о нападении, утверждают, что за этим стоят израильтяне. Они описали операцию как сложную и длительную. Комментарии The New York Times эти люди давали на условиях анонимности, учитывая деликатность темы.

«Заминированные пейджеры и рации были последним залпом в продолжающемся десятилетии конфликте между Израилем и «Хезболлой», которая базируется на границе в Ливане. Напряжение обострилось после начала войны в секторе Газы», – констатировало NYT.

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