«Если Путин умрет завтра, в России начнется борьба кланов» 24.09.2024, 11:42

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Эксперт назвал силу, которая с 70% вероятности придет к власти.

Если Путин умрет завтра, в России будет тот самый конфликт правящих элит. Но с вероятностью на 70% в результате этого конфликта власть захватит не самый агрессивный, но один из существующих кланов, который некоторые другие кланы уничтожит, а с другими договорится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Иван Преображенский, российский политический аналитик в оппозиции.

По его словам, российский режим, ставший, по сути, тоталитарным, вернется в авторитаризм. Новый режим будет пытаться восстанавливать отношения с Западом, не откажется ни от каких завоеваний, которые удалось сделать при Путине, но попытается их обнулить, заявить что это было при Путине, давайте начинать переговоры.

«Понятно, что они не собираются платить никакие контрибуции, они показательно может быть сдадут одного олигарха куда-нибудь в суд на запад, как это Сербия в свое время делала после Милошевича. То есть, это будет сценарий, похожий на сербский, но даже Зорана Джинджича не будет, которого почти сразу убили. То есть демократы даже на короткое время не придут. Просто будет такое авторитарное полотно, очень похожее на многие центрально-азиатские страны», - говорит Преображенский.

Это связано с тем, что для полной смены вектора развития России необходимо потрясение больше, чем смерть Путина. Одно из таких потрясений – военное поражение. Если же этого не случится, после кончины российского диктатора кланы начнут свою борьбу.

«Есть относительно большой клан, так или иначе, вокруг московского мэра Сергея Собянина. Его принято на Западе рисовать эдаким либералом, но на самом деле это Когалымский криминальный клан. Это просто питерские бандиты против когалымских. Есть как минимум два больших клана из ближайшего окружения Путина. Это условные Ковальчуки, с которыми вместе сотрудничает первый замглавы администрации президента Кириенко – он и куратор оккупированных территорий, и Росатома, очень влиятельный», - рассказал Преображенский.

Второй клан - это российский ВПК, это Сергей Чемезов, первый вице-премьер Денис Мантуров. И там довольно много людей вокруг них. Скорее всего к ним примкнет в этой ситуации новый путинский помощник Алексей Дюмин, бывший губернатор, который при этом бывший военный спецназовец. Он, скорее всего, лично руководил операцией по вывозу Януковича из Украины, сообщил политический аналитик.

Есть условный силовой клан, например Рамзан Кадыров. К нему примыкает сегодня полностью лояльный Путину глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший глава путинской охраны, у которого с Кадыровым очень хорошие отношения. «Но они, если какую-то экономическую базу не подведут и не договорятся с какими-то крупными экономическими кланами, не смогут захватить власть», – говорит Преображенский.

«Война, скорее всего, закончится или сильно затормозится. Это связано с тем, что для Путина эта война идейная и имеет свой, понятный только ему, смысл. Новые лидеры заходят выстраивать отношения с Западом, потому что понимают – военная экономика не сможет существовать вечно. А для этого, очевидно, надо будет заканчивать военные действия. Но захваченные территории, скорее всего, никто отдавать не будет», - прогнозирует Преображенский.

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