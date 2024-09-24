СМИ: БПЛА, поджегший склад под Таганрогом, оказался российским 1 24.09.2024, 17:31

2,418

Его «приземлила» собственная ПВО.

ПВО России сбило над Таганрогом (Ростовская область) беспилотник, вызвав этим пожар на складе лесоматериалов.

БПЛА оказался российским, пишет «Диалог.UA».

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по фото обломков, российские военные подбили свой же дрон-разведчик «Орион» (известен также под названием «Иноходец»). После падения сохранилась часть крыла с нарисованной на нем красной звездой.

Отметим, что «Орион» был разработан специально для нужды ВС России. Он относится к категории средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета. Дальность полета борта может достигать 250 км. Развивает максимальную скорость 120–200 км/ч, максимальная высота полета 7,5 км.

РФ очень активно применяет «Орионы» против Украины, используя их для разведки и целеуказания. Стоимость одного аппарата может достигать $10 млн.

В результате падения дрона на склад в промзоне Таганрога возник сильный пожар на площади 200 кв. м. По данным губернатора области, «огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля».

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», связанный с российскими спецслужбами, сообщил, что дрон рухнул в результате работы российской системы противовоздушной обороны. «На Таганрог была атака БПЛА, работала ПВО. Сейчас пожарные борются с огнем», — написал ресурс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com