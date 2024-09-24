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СМИ: БПЛА, поджегший склад под Таганрогом, оказался российским

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  • 24.09.2024, 17:31
  • 2,418
СМИ: БПЛА, поджегший склад под Таганрогом, оказался российским

Его «приземлила» собственная ПВО.

ПВО России сбило над Таганрогом (Ростовская область) беспилотник, вызвав этим пожар на складе лесоматериалов.

БПЛА оказался российским, пишет «Диалог.UA».

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по фото обломков, российские военные подбили свой же дрон-разведчик «Орион» (известен также под названием «Иноходец»). После падения сохранилась часть крыла с нарисованной на нем красной звездой.

Отметим, что «Орион» был разработан специально для нужды ВС России. Он относится к категории средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета. Дальность полета борта может достигать 250 км. Развивает максимальную скорость 120–200 км/ч, максимальная высота полета 7,5 км.

РФ очень активно применяет «Орионы» против Украины, используя их для разведки и целеуказания. Стоимость одного аппарата может достигать $10 млн.

В результате падения дрона на склад в промзоне Таганрога возник сильный пожар на площади 200 кв. м. По данным губернатора области, «огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля».

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», связанный с российскими спецслужбами, сообщил, что дрон рухнул в результате работы российской системы противовоздушной обороны. «На Таганрог была атака БПЛА, работала ПВО. Сейчас пожарные борются с огнем», — написал ресурс.

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