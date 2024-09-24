Польский вратарь Щенсны может возобновить карьеру ради перехода в «Барселону» 24.09.2024, 20:39

Войцех Щенсны

Поляк завершил карьеру этим летом.

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Барселона» обратилась к агентам Войцеха, чтобы обсудить потенциальные условия. Этим летом Щенсны объявил о завершении карьеры, но каталонская команда хочет разобраться в его ситуации.

В то же время журналист Томаш Влодарчик в соцсетях сообщает, что Щенсны ведет переговоры с «Барселоной». Клуб установил контакт с поляком. Однако пока рано говорить о результатах переговоров. При этом Войцех рассматривает возможность возвращения в футбол из-за каталонского клуба.

Щенсны перешел в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2017 году и провел за туринский клуб 252 матча, выиграв три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии. Летом он стал свободным агентом после ухода из клуба и объявил о завершении карьеры.

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