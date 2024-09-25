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Нефтяные доходы РФ упали

  • 25.09.2024, 3:02
Нефтяные доходы РФ упали

До минимума за восемь месяцев.

Объемы поставок российской нефти упали на прошлой неделе до самого низкого уровня с июля, что привело к сокращению дохода РФ до самого низкого показателя за последние восемь месяцев. Экспорт нефти снизился до 3,1 млн баррелей в сутки, а остановка терминала Козьмино повлекла за собой резкое падение поставок. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 24 сентября.

Средние четырехнедельные объемы экспорта нефти снизились до 3,1 миллиона баррелей в сутки на неделю до 22 сентября, что на 115 тысяч баррелей в день меньше, чем в предыдущий период. Еженедельные объемы сократились, примерно, на 390 тысяч.

Четырехдневный перерыв в работе экспортного терминала Козьмино на Тихоокеанском побережье России свидетельствует о том, что техническое обслуживание порта повлекло за собой резкое падение потоков нефти.

Так, валовой доход снизился до самого низкого уровня с конца января как на еженедельной, так и на четырехнедельной основе, поскольку уменьшение объемов превысило первое за три недели повышение цены на основную нефть России марки Urals. Это повышение на $3 за баррель вернуло стоимость марки выше порога в $60, который страны G7 пытались установить в качестве санкций против Москвы из-за вторжения в Украину.

Средний уровень переработки нефти в России с 12 по 18 сентября снизился до 5,28 миллиона баррелей в день, что является самым низким еженедельным показателем с конца июня, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы приступили к сезонному техническому обслуживанию.

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