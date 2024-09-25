закрыть
25 сентября 2024, среда, 7:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский в ООН: Россияне хотят атаковать три атомные электростанции в Украине

  • 25.09.2024, 5:34
  • 1,822
Зеленский в ООН: Россияне хотят атаковать три атомные электростанции в Украине
Владимир Зеленский

Он отметил, что у Украины есть информация и доказательства этого.

Россияне хотят атаковать три украинских атомных электростанции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета безопасности ООН.

«Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне (полномасштабной. – Ред.). Россия снова пытается разрушить нашу энергетику – и на этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наших АЭС», – заявил глава государства.

Он отметил, что у Украины есть информация и доказательства этого.

Зеленский добавил: если Россия готова так далеко зайти, значит для нее нет ничего важного и ее цинизм продолжится, если позволить ей.

Также он добавил, что таких атак «не разрешает» формула мира. Среди прочего там прописана и ядерная безопасность. Впрочем, Россия не участвует в украинском мирном процессе, не присоединялась к первому Саммиту мира и не планирует участвовать во втором.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина