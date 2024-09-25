Зеленский в ООН: Россияне хотят атаковать три атомные электростанции в Украине 25.09.2024, 5:34

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Владимир Зеленский

Он отметил, что у Украины есть информация и доказательства этого.

Россияне хотят атаковать три украинских атомных электростанции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета безопасности ООН.

«Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне (полномасштабной. – Ред.). Россия снова пытается разрушить нашу энергетику – и на этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наших АЭС», – заявил глава государства.

Он отметил, что у Украины есть информация и доказательства этого.

Зеленский добавил: если Россия готова так далеко зайти, значит для нее нет ничего важного и ее цинизм продолжится, если позволить ей.

Также он добавил, что таких атак «не разрешает» формула мира. Среди прочего там прописана и ядерная безопасность. Впрочем, Россия не участвует в украинском мирном процессе, не присоединялась к первому Саммиту мира и не планирует участвовать во втором.

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