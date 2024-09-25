Forbes: Агрегатный завод в Волчанске стал ловушкой для россиян 25.09.2024, 7:41

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ГУР врукопашную зачистило бетонную крепость.

Освобождение Волчанского агрегатного завода устраняет опасность, которую ВС РФ представляли для украинской армии, которая продвигается на север к захваченному Россией Волчанску. Об этом пишет Forbes.

Для того, чтобы выбить оккупантов с завода понадобилось три месяца, в течение которых Вооруженные силы Украины сбрасывали бомбы, а также преследовали россиян на заводе с помощью беспилотников и снайперов.

Когда российское наступление в Волчанске пошло на спад этим летом, украинские контратаки постепенно отодвинули линию фронта в городе дальше на север, оставив россиян на химическом заводе еще более изолированными, чем раньше.

The units of the Main Intelligence Directorate (HUR) have liberated the Vovchansk Aggregate Plant from the Russians, as reported by the Directorate. pic.twitter.com/ITut4ykV2F — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 24, 2024

Разведывательное управление дождалось, пока уцелевшие россияне истощатся, а затем штурмовало комплекс по меньшей мере четырьмя отдельными командами спецназовцев. Они ворвались на завод и зачистили его комнату за комнатой в ходе операции, которую управление описало как «чрезвычайно сложную и успешную».

«Бойцы ГУР осуществляли планомерную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали в рукопашные схватки с противником», — говорится в материале со ссылкой на украинскую разведку.

Журналисты объяснили, что этот агрегатный завод мог бы функционировать как своеобразная база для прикрытия российских войск, которые переправлялись через реку Волчья, но вместо этого он стал для оккупантов ловушкой.

«Неизвестно, сколько русских оставалось живыми на заводе на момент его освобождения. В начале боя, по сообщениям, сотни русских были рассеяны по 30 зданиям — страшная сила. Они пользовались определенной огневой поддержкой со стороны российской артиллерии, расположенной на севере, и, по сообщениям, получали некоторые припасы, доставленные небольшими беспилотниками», — говорится в статье.

Кроме того, как пишет Forbes, увольнение ПАО «Волчанский завод» — это также месть украинских военных, чьи товарищи оказались на другой стороне жестокой городской осады после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

«Но это не означает, что украинцы переломили ход войны. С приближением зимы боевые действия остаются очень изменчивыми», — подытожили журналисты.

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