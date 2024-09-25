У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет 13 25.09.2024, 7:52

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И она даже не планировалась.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится на этой неделе с президентом Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом в Америке для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как пишет агентство AP, представитель предвыборной кампании республиканца заявил, что такая встреча даже не планировалась.

Издание отмечает, что, выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

Он вспомнил два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет — роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века тому назад.

Трамп настаивал на том, что США должны «выйти», хотя и не уточнил, как он будет вести переговоры о прекращении участия США в войне.

«Байден говорит: «Мы не уйдем, пока не победим», — сказал Трамп, понизив голос, чтобы подражать президенту-демократу.

«Что произойдет, если они победят? Вот что они делают, они воюют. Как мне кто-то сказал на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают. Они воюют. И это неприятно», - заявил республиканец.

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