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ВСУ пошли в механизированную атаку в районе Веселого в Курской области

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  • 25.09.2024, 8:03
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ВСУ пошли в механизированную атаку в районе Веселого в Курской области

Украинские силы наступают вдоль всего выступа.

Украинские силы продвинулись в Глушковском районе на Курщине, проведя механизированную атаку.

Кадры с геолокацией от 23 сентября показали механизированную атаку ВСУ к юго-востоку от Веселого. Эту новость подтвердили не только украинские СМИ, но и российские военкоры.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Курщине за прошедшие сутки. Кадры с геолокацией от 20 сентября показали продвижение украинских сил в полях к востоку от Веселого.

При этом в МО РФ заявили, что в течение 23 и 24 сентября армия Путина отразила все атаки со стороны ВСУ в районе Нового Пути и Медвежьего.

Также украинские силы продолжают наступательные действия вдоль всего выступа в Курской области.

Российские военкоры пишут, что под контролем ВСУ часть леса к северу от Мартыновки.

При этом неизвестно, есть ли еще российские войска в Малой Локне. В МО РФ заявили о боевых действиях в районе Любимовки, Ольговки, Обуховки, Толстого Луга и Малой Локни.

Кадры от 23 сентября показали удары РСЗО HIMARS по ЗРК «Бук-М3» к востоку от Рыльска. Накануне командир чеченского батальона «Ахмат» Алаудинов заявил, что ВС РФ вернули под свой контроль 12 населенных пунктов Курщины. На этом участке фронта ВСУ воюют с оккупантами из 83-й десантной бригады, 51-го, 56-го и 119-го десантных полков, а также 155-й бригады морпехов ТФ РФ.

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