закрыть
25 сентября 2024, среда, 9:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В 2025 году россияне получат по полной программе»

  • 25.09.2024, 8:11
  • 6,584
«В 2025 году россияне получат по полной программе»

Кремль пошел на финансовое самоубийство.

Издание Bloomberg выступил с сенсационной статьей о планах Кремля в 2025 году увеличить расходы на войну на 3 трлн рублей до 13,2 трлн.

Если эта информация достоверна, российской экономике уже не избежать катастрофического сценария. Об этом рассказал в комментарии YouTube-каналу «Ходорковский LIVE» известный российский экономист Вячеслав Ширяев.

Он назвал «финансовым самоубийством» планы Кремля увеличить оборонный бюджет России.

«В следующий год входить с увеличенными на 3 трлн рублей военными расходами — это, конечно, самоубийство. Бюджетное самоубийство, в первую очередь. В условиях, когда экономика стагнирует, инфляция разгоняется, и Центробанк повышает ставку, несмотря ни на что и не может никак остановиться», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что ранее глава Центробанка России Эльвина Набиуллина анонсировала новое увеличение процентной ставки, если бюджет страны не будет достаточно щадящим. И судя по всему, избежать этого сценария не удастся.

«У нее не останется никакого выбора, кроме как снова повышать ставку. И мы это увидим в октябре. А это будет означать, что, по их мнению, взять денег на войну не откуда, что это только разгонит инфляцию. Это очень серьезные звонки для людей, которые решают, что делать со своими накоплениями, с покупкой недвижимости… То, что бюджет выкатили с увеличенной на 3 трлн рублей суммой расходов на войну, — очень негативный сигнал для всех», — сообщил Ширяев.

Он отметил, что сейчас в Фонде национального благосостояния осталось всего около 4 трлн рублей. В будущем он будет «обнулен» повышением расходов на оборонку.

«Он будет полностью исчерпан. И после этого примерно в середине 2025 года начнется неконтролируемый обвал, бюджетный кризис — все по полной программе. Именно первая половина 25 года будет для населения последними месяцами относительного спокойствия, когда людям с телевизора будут говорить, что «в Багдаде все спокойно» и люди будут верить. Дальше верить уже не получится», — констатировал экономист РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина