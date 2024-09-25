Боррель: Евросоюз будет поддерживать Украину независимо от позиции США

Боррель: Евросоюз будет поддерживать Украину независимо от позиции США3
- 25.09.2024, 8:19
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Чтобы не допустить исторической ошибки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии независимо от позиции новой администрации президента США.
Об этом Боррель заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН по рассмотрению ситуации в Украине, сообщает «Укринформ».
«Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация.
Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза - военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная - больше, чем (помощь - ред.) от США.
Более 100 миллиардов евро - это счет, который мы оплатили. Среди этого, 45 миллиардов евро военной поддержки. Безусловно, это меньше, чем от США, но это также довольно важная цифра», - сказал Боррель.
Он напомнил, что в начале войны никто не ожидал, что Украина будет сопротивляться, ведь Россия была четвертой страной мира по объему военных расходов, в то время как Украина находилась на 35-м месте.
«Поэтому разница между военными возможностями России и Украины была невероятной.
Тот факт, что Украина сопротивлялась, было в свое время чудом. В начале, помните, что мы предлагали Украине? Шлемы! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница.
Одна вещь для меня очевидна: пока Украина будет оказывать сопротивление, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку», - заявил политик.
В конце августа Боррель после массированной российской атаки РФ по Украине снова призвал снять ограничения на использование западного оружия для ударов по военным целям России.