«Цифры — это его номер в команде плюс два ноля»5
- 25.09.2024, 8:26
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В ГАИ рассказали, как белорусы выбирают себе необычные номера на авто и сколько это стоит.
С начала года пять жителей Борисова воспользовались услугой индивидуального подбора регистрационного номера на автомобиль. Об одном из таких случаев в интервью «Мінскай праўдзе» рассказал начальник местного МРЭО ОГАИ Дмитрий Жандаров.
Инспектор отметил, что услуга подбора номера пользуется спросом.
— Особенно на красивые номера наподобие 5555 или 0001. Если человек хочет выбрать регистрационный знак из списка, нужно заплатить 10 базовых (400 белорусских рублей). А если он хочет индивидуальный подбор комбинации — 60 базовых (2400 белорусских рублей).
С начала года МРЭО ГАИ выдал пять регистрационных знаков с индивидуальным подбором цифр.
— Вот, к примеру, такой регистрационный знак заказывал на свою машину хоккеист. Номер на первый взгляд ничем не примечателен. Как оказалось, цифры — это его номер в команде плюс два ноля. А буквы на знаке — заглавные в его имени и фамилии, — рассказал Дмитрий Жандаров.