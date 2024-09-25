закрыть
25 сентября 2024, среда, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Цифры — это его номер в команде плюс два ноля»

5
  • 25.09.2024, 8:26
  • 2,136
«Цифры — это его номер в команде плюс два ноля»

В ГАИ рассказали, как белорусы выбирают себе необычные номера на авто и сколько это стоит.

С начала года пять жителей Борисова воспользовались услугой индивидуального подбора регистрационного номера на автомобиль. Об одном из таких случаев в интервью «Мінскай праўдзе» рассказал начальник местного МРЭО ОГАИ Дмитрий Жандаров.

Инспектор отметил, что услуга подбора номера пользуется спросом.

— Особенно на красивые номера наподобие 5555 или 0001. Если человек хочет выбрать регистрационный знак из списка, нужно заплатить 10 базовых (400 белорусских рублей). А если он хочет индивидуальный подбор комбинации — 60 базовых (2400 белорусских рублей).

С начала года МРЭО ГАИ выдал пять регистрационных знаков с индивидуальным подбором цифр.

— Вот, к примеру, такой регистрационный знак заказывал на свою машину хоккеист. Номер на первый взгляд ничем не примечателен. Как оказалось, цифры — это его номер в команде плюс два ноля. А буквы на знаке — заглавные в его имени и фамилии, — рассказал Дмитрий Жандаров.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина