Израиль и «Хизбалла» переходят к тотальной войне? Амос Харель

25.09.2024, 8:41

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Без официального объявления.

Без каких-либо официальных заявлений Израиль и «Хизбалла» 23 сентября на практике перешли в фазу тотальной войны.

Это утверждение кажется верным даже несмотря на то, что израильские солдаты еще не пересекли границу с Ливаном, а «Хизбалла» пока (верно по состоянию на вечер 24 сентября) не выполнила свою угрозу обстрелять ракетами Тель-Авив.

Уже к пяти часам вечера 23 сентября из Ливана поступили сообщения о том, что более 300 человек погибли в результате масштабнейшей волны израильских авиаударов. Было уничтожено большое количество складов ракет и снарядов.

Это не те цифры, с которыми «Хизбалла» может смириться. Более того, среди погибших было много мирных жителей.

24 сентября израильские ВВС продолжили обширную волну атак. 23 и 24 сентября они также нанесли два точечных удара по Бейруту. Одним ЦАХАл пытался убить главу южного фронта «Хизбаллы», Али Караки. Другим – ликвидировал командира ракетных войск Ибрагима Кабиси.

«Хизбалла» ответила атаками на окраины Хайфы, а 23 сентября – и на сам город. Но, скорее всего, группировка перейдет и к более серьезным ударам в глубине Израиля.

Многие в Израиле надеются на такое развитие ситуации, полагая, что это даст возможность уничтожить террористическую организацию. Суть в том, что Израиль находится на пути к войне, даже если общественности официально об этом не говорят.

На этом пути у израильские армии уже есть успехи. Ей удалось уничтожить многие военные объекты в долине Бекаа, в горах к востоку от Бейрута.

Цель — проект, который «Хезболла» начала осуществлять еще до Второй ливанской войны 2006 года. Группировка начала размещать в деревнях по всей стране, в том числе в долине Бекаа, ракеты средней и большой дальности. В том числе – высокоточные, входящие в важнейший стратегический запас группировки.

Они размещались прямо с пусковыми установками, на чердаках и в подвалах жилых домов, готовые к использованию в случае необходимости.

Израильская разведка тщательно собирала информацию об этом оружии. Судя по всему, с утра 23 сентября ЦАХАЛ начал его целенаправленно уничтожать.

Массированные авиаудары вызвали массовое бегство граждан из Южного Ливана. Этот регион, по оценкам ЦАХАЛА, покинули сотни тысяч ливанцев.

Израиль заявляет, с помощью военного давления хочет «отделить» ливанскую арену от того, что происходит в секторе Газа. То есть — заставить Насраллу прекратить, несмотря на продолжающуюся войну Израиля с ХАМАСом.

Израиль также стремится оттеснить боевиков «Хизбаллы» к северу от реки Литани и нанести серьезный ущерб военному потенциалу, накопленному группировкой за два десятилетия, в первую очередь – ее богатому ракетному арсеналу.

В своей речи, произнесенной на прошлой неделе, Насралла заявил, что не собирается прекращать атаки на приграничные районы Израиля. Но сейчас ситуация изменилась. Теперь ему уже предстоит решить, использовать ли весь имеющийся в его распоряжении арсенал и атаковать ли центральные районы Израиля.

Майкл Янг, аналитик Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте, написал в понедельник, что Израиль хочет вызвать массовое бегство жителей из южного Ливана и долины Бекаа.

По его словам, «Хизбалла» ошибочно посчитала, что воскресный запуск ракет по периферии Хайфы — это достаточно грозный шаг, чтобы удержать Израиль от продолжения эскалации. Но выяснилось, что это был просчет.

Янг отмечает что на каждом уровне эскалации Израиль идет на еще большую эскалацию, что ставит Насраллу перед дилеммой. Если террористическая организация применит свои высокоточные ракеты, это приведет к тотальной войне и разрушению Ливана, а ответственность за это ляжет на Насраллу.

Янг пишет, что «оси сопротивления» придется пересмотреть свою стратегию «единства фронтов». Возможно, она перестанет работать, если Израиль будет способен в любой момент перейти на более высокий уровень эскалации.

На данный момент Израиль, похоже, не спешит с наземной операцией в Южном Ливане. До сих пор не было массового призыва резервистов. А источник в ЦАХАЛе заявил AP, что наземной операции в ближайшее время не планируется.

Атакующая операция проводится в основном с помощью авиаударов. Сухопутные войска участвуют в обороне, наряду с системами противовоздушной обороны. Но, очевидно, все это может измениться. Чистых побед не бывает

Как ни странно, в вопросе борьбы с «Хизбаллой» правительство Нетаниягу и оборонная верхушка внезапно совпали во мнениях.

Еще две недели назад премьер-министр Биньямин Нетаниягу вел ожесточенный спор с министром обороны Йоавом Галантом и высшим командованием ЦАХАЛа о приоритетах между Ливаном и Газой.

Галант и армия призвали прекратить боевые действия в Газе и попытаться добиться соглашения о заложниках и прекращения огня, но Нетаниягу отказался. Он также возражал против их предложения сосредоточиться на боевых действиях в Ливане.

Но внезапно Нетаниягу передумал. Он совершил разворот на 180 градусов, а его «рупоры» тут же подстроились.

Филадельфийский коридор на границе Газы с Египтом, который выдавали за основу нашей безопасности, был забыт. Теперь Нетаниягу стремится к существенной эскалации против «Хизбаллы». Галант и начальник штаба Герци Халеви сомневались, но в конце концов их убедили сомкнуть ряды. Теперь все трое готовы к риску тотальной войны.

Единство мнений в высших эшелонах власти вполне закономерно. Но самое опасное — самодовольство, способное привести к эйфории, которая, похоже, овладела высокопоставленными политиками.

Тревожно, что отголоски этой эйфории можно услышать в ЦАХАЛе. Как будто бойни 7 октября никогда не было.

Сейчас Нетаниягу прислушивается к мнению небольшого круга советников, состоящего из бывших старших офицеров ЦАХАЛа, придерживающихся «ястребиных» взглядов. Эта группа людей считает, что навязать «Хизбалле» сделку можно, только приложив больше усилий или военного давления. Это их право – иметь такую точку зрения.

Но лучше не думать, что серия беспрецедентных успехов, достигнутых ЦАХАЛом и израильскими спецслужбами в наступлении, обязательно приведет к аналогичной ситуации в обороне. Война — это не футбольный матч. Здесь не бывает «чистых» побед.

Сейчас «Хизбалла» находится в невыгодном положении. Но как уже не раз говорилось, не стоит сбрасывать со счетов способность этой организации нанести удар по израильскому тылу, включая некоторые болезненные точки или неожиданные места.

Амос Харэль, «ХаАрец»

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