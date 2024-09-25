Джо Байден впервые за время президентства посетит Берлин 25.09.2024, 8:48

Возможна четырехсторонняя встреча.

По неофициальным данным, Берлин впервые посетит президент США Джо Байден. Он прибудет с визитом в немецкую столицу менее чем за месяц до президентских выборов - 10 октября и пробудет там три дня, сообщает во вторник, 24 сентября, газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в берлинской полиции. Как отмечает издание, полиция Берлина приступила к подготовке к приему американского президента, пишет «Немецкая волна».

Возможна четырехсторонняя встреча

В свою очередь Der Spiegel также пишет о визите Байдена в Берлин 10-12 октября со ссылкой на источник в берлинских правительственных кругах. По его данным, в рамках визита пройдет четырехсторонняя встреча Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В числе прочего, на ней будет обсуждаться поддержка Украины, пишет еженедельник.

Неделей ранее о планах Байдена посетить Берлин сообщала американская газета The Hill со ссылкой на окружение президента. При этом время поездки не называлось. Официального подтверждения пока не поступало.

Первый визит Байдена в рамках двусторонних отношений США и Германии

Это будет первый визит Байдена в Германию в рамках двусторонних отношений за почти четырехлетний президентский срок. В прошлый раз президент США приезжал с таким визитом в Берлин восемь лет назад - им был Барак Обама. При этом в 2022 году Байден участвовал в саммите G7 в баварском Эльмау, а в 2023 году приземлялся на дозаправку на военной базе Рамштайн.

В январе 2025 году 81-летний Джо Байден покинет президентский пост. Минувшим летом под давлением со стороны своей партии он отказался баллотироваться на второй срок, после чего демократы выдвинули своим кандидатом вице-президента Камалу Харрис.

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