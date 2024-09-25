Сколько белорусу нужно «не есть и не пить», чтобы купить однушку в Минске?
- 25.09.2024, 8:59
Эксперт по недвижимости посчитала.
Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская посчитала, сколько зарплат нужно среднестатистическому белорусу, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Минске. Такая идея специалисту пришла после того, как она увидела похожую статистику в крупнейших городах России. Внимание на пост обратил Telegraf.news.
Так, согласно данным Литовской, однокомнатная квартира в минской пятиэтажке стоит около 150 тысяч белорусских рублей. Средняя зарплата после вычета обязательных налогов в столице — 2670 рублей. Из этого следует: чтобы купить «однушку» в Минске, белорусу понадобится 56,18 зарплат.
— То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Такой показатель во всем мире считается хорошим и говорит о том, что жилье в Минске в принципе доступно. Увы, не есть и не пить — не вариант, а значит, процесс накопления растягивается на 15 лет, — подытожила специалист.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру у метро?
Ранее эксперт по недвижимости показала на реальном примере, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика.
«Одинокий человек, накоплений — 10 тысяч долларов. На очереди не стоит. Хотел бы «хоть какую» квартиру у метро. Мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Какую зарплату нужно иметь, чтоб решить этот вопрос?» — описала Наталья Литовская просьбу одного из подписчиков помочь с расчетами необходимого заработка для приобретения квартиры в Минске.
По ее словам, при таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. Для примера она привела продаваемое вторичное жилье с раздельным санузлом и «большой» кухней недалеко от метро Михалово.
«В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов. Или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в госбанк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3050 рублей», — ответила эксперт, однако сделала оговорку, что кредитный калькулятор не сайте банка не дает гарантии получения кредита.
«Но давайте честно — кредитный калькулятор считает «впритык». И в реальности банк эту сумму при зарплате в 3051 рубль, скорее всего, не даст. Банку нужно будет показать хотя бы 3500 чистыми, и еще привести поручителя с прекрасным доходом», — подытожила Наталья Литовская. По ее словам, лучше бы кандидату на покупку квартиры стоять в очереди «хоть в отдаленном от Минска райцентре». Ведь это дало бы ему право на получение кредита под 12,5%. Даже на покупку жилья в столице.
В итоге мужчина мог бы претендовать на максимальный платеж по кредиту в районе 1869 рублей, а не 2136. «И зарплаты в 3050 рублей хватило бы для банка (хотя поручителя все равно пришлось бы привести)», — уточнила Наталья Литовская.